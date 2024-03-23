ضبط 4 عاطلين بحوزتهم مخدرات بـ6.5 مليون جنيه قبل ترويجها في الإسكندرية

نجحت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، في ضبط 4 عاطلين، بحوزتهم 92.5 كيلو جرام من مخدر الحشيش بقيمة 6.5 مليون جنيه قبل ترويجها بالإسكندرية.



وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد أكدت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام عدة عناصر إجرامية، بالإتجار في مخدر الحشيش وترويجه على عملائهم، متخذين من نطاق دائرة قسمي شرطة (أول وثان العامرية) بمديرية أمن الإسكندرية، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.



وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط عاطلين بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزتهما 60 كيلو جراما لمخدر الحشيش، وآخرين لهما معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزتهما 32,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش.



وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 6,5 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

