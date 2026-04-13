عبلة الهواري لصدى البلد: لابد من تعريف الزواج الصحيح في قانون الأحوال الشخصية

النائبة عبلة الهواري ، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب
أشادت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب بتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية، سواء المتعلقة بالأسر المسلمة أو المسيحية أو صندوق دعم الأسرة إلى مجلس النواب.

وأكدت الهواري لـ"صدى البلد" أنها تثمن توجيهات الرئيس السيسي لأنه رأى أن الشارع محتقن، مما جعله يتدخل في مثل هذه الحالات، مشيرة إلى أنه حينما تكون القضايا كثيرة وهناك انفلات يتدخل دائما الرئيس السيسي في التوقيت المناسب.

وأشارت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إلى أن قانون الأحوال الشخصية صدر عام 1920 ، ومر عليه أكثر من قرن.

واقترحت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن يتضمن قانون الأحوال الشخصية الجديد باب للخطبة قبل الزواج وبه أحكام منضبطة خاصة بالخطبة ، خاصة وأنها غير موجودة في القانون الحالي، مشيرة إلى أنه عند عدول أحد الطرفين فلم يحسم أي نص قانوني هذه المسألة.

كما اقترحت أن يكتب في قانون الأحوال الشخصية تعريف للزواج الصحيح لمعرفة أركان الزواج الصحيح طبقا للشريعة الاسلامية ، خاصة وأننا لدينا زواج مسيار و متعة وغيرها من المسميات.

وأكدت على ضرورة وجود ضوابط وقواعد للطلاق، ومراعاة المصلحة الفضلى للطفل عند تحديد سن الحضانة وترتيب الحاضن، خاصة وأن ترتيب الأب في المرتبة الـ 16 بالنسبة للحضانة.

واختتمت: لابد من ضوابط معينة لو كانت رؤية أو استضافة لغير الحاضن في حالة الرؤية او الاستضافة.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية، سواء المتعلقة بالأسر المسلمة أو المسيحية أو صندوق دعم الأسرة إلى مجلس النواب، لمناقشتها وإقرارها بصورة نهائية، لعلاج المشاكل الناجمة عن القوانين السارية.

وذكرت المصادر، أنّ مشاريع القوانين الثلاثة سابقة الذكر تم إعدادها منذ فترة ليست بالقصيرة، وأنّها تعالج المشاكل الناجمة عن القوانين السارية بحلول جذرية.

وأوضحت المصادر، أنّ مشروعات القوانين الثلاثة تم طرحها للنقاش المجتمعي، وجرى استطلاع آراء العلماء والمتخصصين فيها، وأنها ستحل مشاكل قوانين الأسرة الراهنة.

