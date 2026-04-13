قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

شم النسيم مش زي زمان.. 5 عادات ممتعة اختفت

أسماء عبد الحفيظ

لم يعد شم النسيم كما كان قبل سنوات طويلة، حيث كانت الأجواء أكثر بساطة والفرحة أكثر عفوية، ومع تغير نمط الحياة، وسيطرة التكنولوجيا، وارتفاع تكاليف المعيشة، اختفت العديد من العادات التي كانت تمنح هذا اليوم طابعه الخاص، ليصبح الاحتفال مختلفًا تمامًا عن الماضي.

كشفت استشارى العلاقات الأسريةو أخصائي الصحة النفسية، هبة شمندي، لـ صدى البلد، عن 5 عادات أساسية اختفت من شم النسيم، وغيّرت ملامح هذا اليوم الذي كان رمزًا للبهجة العائلية.

1. تلوين البيض في البيت متعة اختفت

كان تلوين البيض في المنزل من أبرز طقوس شم النسيم، حيث كانت الأسر تعتمد على ألوان طبيعية بسيطة، ويشارك الأطفال في الرسم والتزيين.

لكن اليوم، أصبح الاعتماد على البيض الجاهز الملون أو المعبأ، ما أفقد الأطفال متعة المشاركة والإبداع داخل المنزل.

2. الخروج العائلي البسيط إلى الحدائق

في الماضي، كانت الأسر المصرية تتجه إلى الحدائق العامة أو ضفاف النيل في الصباح الباكر، حاملة الطعام من المنزل وفرش بسيط لقضاء يوم كامل في الهواء الطلق.

أما الآن، فقد تغيرت طبيعة الخروجات لتصبح أكثر تكلفة، وغالبًا ما تتجه العائلات إلى أماكن تجارية أو مولات، ما قلل من روح البساطة.

3. إعداد أطعمة شم النسيم داخل البيوت

كانت الأمهات يحرصن على إعداد الفسيخ والرنجة داخل المنزل أو اختيارها بعناية شديدة، مع تجهيزها بجانب البصل الأخضر والخس.

لكن في الوقت الحالي، أصبح الاعتماد الأكبر على الشراء الجاهز، مع زيادة القلق من جودة المنتجات وسلامتها.

 4. الألعاب الشعبية في الشوارع

كانت الشوارع تمتلئ بالأطفال الذين يلعبون ألعابًا بسيطة مثل الاستغماية، الكرة، والجري، في أجواء من المرح الجماعي.

أما الآن، فقد أصبحت الأجهزة الإلكترونية والألعاب الرقمية هي البديل، ما قلل من التفاعل الاجتماعي الحقيقي بين الأطفال.

5. الذكريات العائلية البسيطة

في الماضي، كانت لحظات شم النسيم تُوثق بصور قليلة لكنها مليئة بالمشاعر والذكريات العميقة.

أما اليوم، فقد أصبح التركيز الأكبر على التصوير المستمر والنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، ما جعل بعض اللحظات تفقد جزءًا من عفويتها.

 لماذا تغير شم النسيم؟

يرجع خبراء الاجتماع هذا التغيير إلى عدة عوامل، أبرزها:

  • ارتفاع تكاليف المعيشة
  • تطور التكنولوجيا ووسائل التواصل
  • تغير نمط الحياة وسرعته
  • اختلاف أولويات الأسر الحديثة
     

هل يمكن استعادة روح شم النسيم القديمة؟

رغم التغيرات الكبيرة، يؤكد الخبراء أن استعادة روح شم النسيم القديمة ليست مستحيلة، ويمكن تحقيقها من خلال:

  • العودة للأنشطة العائلية البسيطة
  • تقليل الاعتماد على التكنولوجيا في هذا اليوم
  • مشاركة الأطفال في الأنشطة المنزلية
  • اختيار أماكن مفتوحة وطبيعية للخروج
