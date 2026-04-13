لخلافات أسرية.. شخص ينهي حياة زوجته بإحدى قرى بني مزار شمال المنيا
السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بـ شم النسيم
وزير الدولة للإنتاج الحربي يستقبل ممثلي شركة "باراسون" الهندية لبحث سبل التعاون الاستراتيجي
الذهب يفقد 30 جنيهًا محليًا و42 دولارًا عالميًا في يوم واحد
قلماوي: وجود مي الغيطي في The Mummy مفيد جدا للعمل لهذا السبب
بابا الفاتيكان مهاجما ترامب: الرسالة المسيحية تتعرض لـ إساءة الاستخدام
عيد شم النسيم.. السجن المؤبد عقوبة حيازة الألعاب النارية طبقا للقانون
باتفاق مع الري | تحرّك في الفضائيات والإذاعة للتوعية بترشيد استهلاك المياه
اشتباكات بين قوات الاحتلال وعناصر حزب الله في بلدة بنت جبيل
عبلة الهواري لصدى البلد: لابد من تعريف الزواج الصحيح في قانون الأحوال الشخصية
رسميا.. إصابة وسام أبو علي بالرباط الصليبي
بسبب إمام عاشور.. قرار عاجل من الأهلي بشأن أفشة
الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري
استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الكاتب أحمد المسلمانى، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

أشار سويلم إلى حرص الوزارة على تعزيز التواصل مع مختلف المؤسسات الوطنية بالدولة، إيمانًا بالدور الهام للإعلام في توعية المواطنين بأهمية ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها من التلوث، ونشر المعرفة لدى المواطنين من خلال تناول وسائل الإعلام لمختلف القضايا التي ترتبط بمصالح الوطن، مؤكدًا دور القنوات التليفزيونية والإذاعية في نشر التنويهات التوعوية باعتبارها أحد أهم أدوات إيصال المعلومات الصحيحة للمواطنين.

ومن جانبه، أشار المسلمانى إلى الأهمية الكبيرة لملف المياه، والدور الذي يقوم به الإعلام في تقديم محتوى هادف وعرض معلومات مفيدة تخدم الوطن، مشيرًا إلى مشاركة القنوات التليفزيونية والإذاعية التابعة للهيئة الوطنية للإعلام في كافة المجهودات التوعوية التي تقوم بها الوزارة.

جدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري أطلقت حملة "على القد" خلال فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه في شهر أكتوبر ٢٠٢٤، تحت رعاية كريمة من الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية، وبمشاركة العديد من الوزارات والجهات والمنظمات إلى جانب وزارة الموارد المائية والري، وهي وزارات (التربية والتعليم - الأوقاف - الثقافة - الزراعة - النقل - البيئة)، ومؤسسة مصر الخير، ومنظمة اليونيسيف، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واتحاد روابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية، تطبيقًا لمفهوم العمل المتكامل بين مختلف الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية والشخصيات العامة لضمان نجاح الحملة في تحقيق أهدافها.

كما تم التنسيق مع العديد من الوزارات والجهات لإدراج معلومات عن المياه في الندوات التي تقوم هذه الجهات بعقدها بمختلف المحافظات، والتي تستهدف فئات مختلفة من المواطنين، والتنسيق مع الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية ووزارة الأوقاف لتوصيل معلومات عن المياه للمواطنين باستخدام أفكار مبسطة من خلال خطب يوم الجمعة والدروس الدينية، حيث قامت الوزارة بعقد ندوات لتدريب أئمة وزارة الأوقاف وواعظي الأزهر الشريف، والتنسيق مع وزارات الزراعة والثقافة والبيئة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتقديم معلومات عن المياه في كافة الندوات التي تنظمها هذه الوزارات، مع مشاركة ممثلين عن وزارة الري في هذه الندوات. كما تم التنسيق مع اتحاد روابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية للمشاركة في الحملة، لدعم أنشطة التوعية الموجهة للمزارعين من أعضاء روابط مستخدمي المياه، والتي سيساهم علماء وزارة الأوقاف في توجيهها لأهالي القرى والمزارعين وأعضاء الروابط، مع توفير المواد العلمية والرسائل التوعوية من قبل وزارة الري.

كما تم إطلاق تنويهات توعوية بمختلف وسائل الإعلام (التليفزيون والإذاعة) ووسائل التواصل الاجتماعي لتوعية المواطنين بأهمية المياه، والتنسيق مع وزارة النقل لعرض عدد من البوسترات التوعوية في كافة محطات وعربات القطارات والمترو، والاستفادة من جسور الترع المؤهلة وأملاك الوزارة في وضع تنويهات توعوية عن المياه. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار الإمريكي

يخسر 130 قرشا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار كام؟.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

سعر الدولار اليوم في مصر 13 أبريل 2026 بالبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر 13 أبريل 2026 بالبنوك

أسعار الفراخ اليوم

انخفاض البانيه بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين

مشغولات ذهبية

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 13 أبريل

هل الاحتفال بشم النسيم حرام؟.. الإفتاء تجيب

هل الاحتفال بشم النسيم حرام؟.. الإفتاء تجيب

مشغولات ذهبية

سعر الذهب في مصر الآن.. اعرف عيار 21 بكام

أكل الفسيخ في شم النسيم

هل يجوز أكل الفسيخ والرنجة يوم شم النسيم؟.. الإفتاء: بـ3 شروط

ترشيحاتنا

بلال عطية

أول تعليق من بلال عطية على مصيره مع الأهلي

شيكوبانزا

شيكو بانزا يعود للتدريبات في الزمالك استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد

رمضان صبحي

إكرامي يكشف مفاجأة بشأن رمضان صبحي

بالصور

شم النسيم بدون مخاطر.. الرنجة والفسيخ تتحول لسم قاتل بسبب أخطاء شائعة

قواعد تناول الفسيخ والرنجة بأمان في شم النسيم
قواعد تناول الفسيخ والرنجة بأمان في شم النسيم
قواعد تناول الفسيخ والرنجة بأمان في شم النسيم

شم النسيم مش زي زمان.. 5 عادات ممتعة اختفت

شم النسيم مش زي زمان.. 5 عادات اختفت وهتزعلِك
شم النسيم مش زي زمان.. 5 عادات اختفت وهتزعلِك
شم النسيم مش زي زمان.. 5 عادات اختفت وهتزعلِك

ضربة قاضية.. تراجع مبيعات أغلى سيارة بورش في العالم

بورش
بورش
بورش

ضبط 16 طن أسماك مملحة ومدخنة خلال حملات رقابية مكثفة بالشرقية

ضبط فسيخ
ضبط فسيخ
ضبط فسيخ

فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس| صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

المزيد