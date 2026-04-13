إقبال كثيف من المواطنين بحديقة الأزهر للاحتفال بشم النسيم.. فيديو

قال محمد عادل، مراسل "إكسترا نيوز"، إن حديقة الأزهر شهدت إقبالًا كثيفًا من المواطنين منذ الساعات الأولى من صباح يوم شم النسيم، حيث توافدت الأسر من مختلف الفئات العمرية للاستمتاع بالأجواء الربيعية وسط المساحات الخضراء.

وأوضح أن الحديقة، التي تُعد من أبرز وأكبر المتنزهات في القاهرة منذ افتتاحها عام 2005 على مساحة تقارب 80 فدانًا، توفر إطلالات بانورامية مميزة على معالم تاريخية بارزة، إلى جانب بحيرات صناعية ونباتات نادرة تجذب الزوار.

وأضاف أن أجواء الاحتفال يغلب عليها الطابع العائلي، حيث تنتشر مظاهر البهجة مع ممارسة العادات التقليدية مثل تناول الفسيخ والرنجة والبيض الملون، مؤكدًا أن الحديقة توفر خدمات متكاملة تتيح للزوار قضاء يوم ترفيهي مميز.