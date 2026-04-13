قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

«الرعاية الصحية»: خطة متكاملة للتأمين الصحي تبدأ قبل الأعياد بأسبوعين

رحمة سمير

أكدت الدكتورة نهى الصنايدي، مدير إدارة الرعاية الأولية بهيئة الرعاية الصحية، أن الاستعداد لفترات الأعياد والاحتفالات يبدأ قبلها بما لا يقل عن أسبوعين من خلال وضع خطة تكاملية بين منشآت الرعاية الأولية والمستشفيات، بهدف ضمان احتفال المواطنين في أجواء آمنة ومستقرة، خاصة في محافظات المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضافت «الصنايدي»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن الخطة تشمل وضع سيناريوهات مختلفة للتعامل مع الحالات الطارئة، إلى جانب التأكد من توافر مخزون كافٍ من الأدوية، وإعادة تدريب الفرق الطبية العاملة في أقسام الطوارئ داخل منشآت الرعاية الأولية والمستشفيات. فضلا عن التأكد من توافر المستلزمات الطبية وأكياس الدم في بنوك الدم، مع التنسيق مع وزارة الصحة لتوفير الأمصال اللازمة لعلاج حالات التسمم الغذائي، خاصة المرتبطة ببعض الأطعمة في الأعياد مثل الفسيخ.

وأوضحت، أن الهيئة تكثف حملات التوعية الصحية قبل الأعياد من خلال برنامج «عيشها بصحة»، حيث يتم النزول إلى المواطنين لتقديم الإرشادات المتعلقة بالتغذية السليمة، والتعامل مع الأعراض المرضية، وطرق التوجه إلى المنشآت الصحية، فضلاً عن نشر الثقافة الصحية اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين خلال المناسبات.

وأشارت الصنايدي إلى انتشار الفرق الطبية في الكنائس خلال الاحتفالات، وكذلك في المتنزهات والأماكن العامة خلال أعياد الربيع، حيث تكون هذه الفرق مدربة على أعلى مستوى للتعامل الفوري مع أي حالة طارئة. 


وأكدت أنه في حال استدعت الحالة نقل المريض، يتم التنسيق المباشر لنقله إلى أقرب مستشفى، مع استغلال هذه التجمعات أيضاً في إجراء مسح مبدئي والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.

الرعاية الصحية الأعياد المستشفيات الكنائس ضغط الدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

خلال الجولة

بالصور

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

