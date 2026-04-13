عبدالسلام فاروق: شم النسيم عيد الهوية المصرية.. واحتفال ممتد منذ آلاف السنين يوحّد الجميع

أكد الكاتب الصحفي عبدالسلام فاروق، مدير تحرير الأهرام المسائي، أن عيد شم النسيم يُعد واحدًا من أقدم الأعياد في التاريخ المصري، حيث تعود جذوره إلى الحضارة المصرية القديمة وارتباطها بمواسم الزراعة وتجدد الحياة.

وأوضح فاروق، خلال لقاء علي قناة ام بي سي مصر ، أن هذا العيد تطور عبر العصور من طقس فرعوني مرتبط بالطبيعة إلى مناسبة اجتماعية جامعة، يحتفل بها المصريون جميعًا بمختلف دياناتهم وثقافاتهم، مؤكدًا أن استمراره حتى اليوم يعكس عمق الهوية المصرية وخصوصيتها.

وأشار الكاتب الصحفي ، إلى أن احتفالات شم النسيم لم تكن يومًا مجرد طقوس، بل كانت وسيلة لتعزيز الترابط بين الناس وتقوية روح الوحدة، لافتًا إلى أن الشخصية المصرية تتميز بعلاقة فريدة مع الطبيعة، حيث اعتبر المصري القديم الأرض مصدر الحياة، وتعامل معها باعتبارها عنصرًا مقدسًا.

وأضاف عبدالسلام فاروق، أن هذه العلاقة العميقة بالطبيعة – من الأرض إلى النيل والشمس – ساهمت في تشكيل وعي حضاري مميز، انعكس في مختلف مظاهر الحياة، من العمارة إلى الفنون والطقوس اليومية، مؤكدًا أن المصري القديم كان يمتلك فهمًا متقدمًا لدورة الحياة والوجود.

وتابع أن عبقرية الشخصية المصرية تكمن في قدرتها على التأثير في الآخرين أكثر من تأثرها بهم، مستشهدًا بتجارب تاريخية متعددة مرّت بها مصر، حيث حافظت على هويتها رغم فترات طويلة من الاحتلال، ما يعكس قوة هذا التراث الحضاري وتجذره في وجدان المصريين.

واختتم “فاروق” تصريحاته بالتأكيد على أن شم النسيم ليس مجرد عيد، بل رسالة إنسانية ممتدة عبر الزمن، تُجسد ارتباط المصري بأرضه، وحرصه الدائم على الاحتفال بالحياة وتعزيز قيم التعايش والوحدة.

https://web.facebook.com/reel/2283060272099774