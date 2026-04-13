مدير المتحف الزراعي: انطلاق الدورة 93 لمعرض الزهور بمشاركة واسعة

كشف العميد رياض القليوبي، مدير المتحف الزراعي، عن استعدادات المتحف لاستقبال عيد شم النسيم وأعياد الربيع، مؤكداً أن معرض الزهور في دورته الثالثة والتسعين يُقام هذا العام داخل المتحف الزراعي المصري على مساحة كبيرة تبلغ نحو 20 ألف متر، بمشاركة أكثر من 150 عارضاً من مختلف قطاعات النباتات ومستلزمات الزراعة.

وأضاف «القليوبي»، خلال مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز، أن المعرض يضم تنوعاً واسعاً من المعروضات، تشمل نباتات الزينة، وزهور القطف، والأشجار الخشبية، والنباتات الطبية، إضافة إلى كافة المستلزمات الزراعية، مشيراً إلى أن المتحف أصبح يضم كل ما يتعلق بالقطاع الزراعي في مكان واحد، بما يوفر تجربة متكاملة للزائرين خلال فترة المعرض.

وأشار مدير المتحف الزراعي، إلى أن الافتتاح التجريبي للمعرض تم يوم 12 أبريل بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، على أن يكون الافتتاح الرسمي في 16 أبريل، مضيفا أن قراراً صدر بمد فترة المعرض من شهر إلى نهاية شهر مايو، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الجمهور لزيارة المعرض والاستمتاع بفعالياته.

وأكد القليوبي أن دورة هذا العام تشهد توسعاً ملحوظاً سواء في المساحة أو عدد العارضين مقارنة بالأعوام السابقة، لافتاً إلى أن المتحف الزراعي، الذي يمتد على مساحة 35 فداناً، يضم 8 متاحف زراعية تحتوي على آثار فرعونية مميزة، ما يتيح للزائر الجمع بين حضور المعرض وزيارة هذه المتاحف، مستطردا أن الافتتاح التجريبي شهد إقبالاً كثيفاً منذ الساعات الأولى، مع توافد أعداد كبيرة من الزائرين حتى نهاية اليوم.