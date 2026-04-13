في شم النسيم.. الغربية تحرر 24 محضرا وتضبط طن و110 كجم أسماك غير صالحة

في إطار احتفالات المواطنين بشم النسيم، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية ، بتشديد الرقابة على الأسواق خلال المواسم التي تشهد إقبالًا كبيرًا على الأسماك المملحة والمدخنة.

وتابع المحافظ، جهود الحملات المكثفة التي تنفذها مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين، لضبط الأسواق والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة، حفاظًا على صحة المواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

وقد كثّفت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حملاتها الرقابية على أماكن تصنيع وتداول الأسماك المملحة والمدخنة، تحت إشراف الدكتوره نعمة عارف وكيل وزارة الطب البيطري والمهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين بالغربية.

حيث تم تشكيل حملات مشتركة استهدفت المرور على عدد من المنشآت الغذائية، للوقوف على مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية وضمان جودة وسلامة المنتجات.

وأسفرت جهود الحملات عن تحرير 24 محضرًا متنوعًا، إلى جانب ضبط كمية قدرها طن و110 كجم من الأسماك المملحة (فسيخ) والمدخنة (رنجة) المشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، حيث تبين وجود تغيرات في الخواص الطبيعية للمنتج بما يشير إلى عدم صلاحيته، وتم التحفظ على المضبوطات بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حملات تموينية

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي ، أن محافظة الغربية تواصل تنفيذ خطة رقابية مشددة خلال موسم شم النسيم، لضبط الأسواق ومنع تداول أي سلع غذائية غير صالحة، مشددًا على أن صحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي، ولن يتم السماح بأي تجاوزات قد تهدد سلامته، مع استمرار التنسيق الكامل بين مديرية التموين ومديرية الطب البيطري وكافة الجهات المعنية لضمان وصول غذاء آمن وسليم لكل مواطن، خاصة في ظل زيادة معدلات الاستهلاك خلال الأعياد.