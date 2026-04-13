أكد الناقد الرياضي عمرو الدردير، على إصابة اللاعب وسام أبو علي مهاجم نادي كولومبوس الأمريكي.

وقال الدردير، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: رسميا : إصابة وسام أبو علي بالرباط الصليبي".

من جهته، كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط ، عن تصريحات مدرب كولومبوس كرو السويدي هنريك ريدستروم، بشأن إصابة وسام أبو علي .

وكشف الإعلامي أمير هشام عن إصابة مهاجم نادي كولومبوس اللاعب وسام أبو علي .

وكتب أمير هشام، عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "وسام أبو علي مهاجم كولومبوس يتعرض لاصابة قوية على مستوى الركبة خلال مواجهة أورلاندو سيتي".

وأشاد وسام أبو علي نجم الأهلي السابق ، بهدف طاهر محمد طاهر في مباراة سموحة في الوقت بدل الضايع ببطولة الدورى الممتاز .

ونشر وسام صورة لـ طاهر محمد طاهر عبر خلال حسابه الشخصي انستجرام وعلق قائلة : “ القاضية ” .