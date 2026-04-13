مدرب كولومبوس كرو: إصابة وسام أبو علي مقلقة وننتظر الفحوصات

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن تصريحات مدرب كولومبوس كرو السويدي هنريك ريدستروم، بشأن إصابة اللاعب وسام أبو علي .
وقالمدرب كولومبوس كرو: "إصابة وسام أبو علي مقلقة وننتظر الفحوصات".
كشف الإعلامي أمير هشام عن إصابة مهاجم نادي كولومبوس اللاعب وسام أبو علي .
وكتب أمير هشام عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"وسام أبو علي مهاجم كولومبوس يتعرض لاصابة قوية على مستوى الركبة خلال مواجهة أورلاندو سيتي".
وقد أشاد وسام ابو علي نجم الاهلي السابق ، بهدف طاهر محمد طاهر في مباراة سموحة في الوقت بدل الضايع ببطولة الدورى الممتاز .
ونشر وسام صورة لـ طاهر محمد طاهر عبر خلال حسابه الشخصي انستجرام وعلق قائلة : “ القاضية ” .