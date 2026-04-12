وسام أبو علي يتغزل في هدف طاهر محمد طاهر

أشاد وسام ابو علي نجم الاهلي السابق ، بهدف طاهر محمد طاهر في مباراة سموحة في الوقت بدل الضايع ببطولة الدورى الممتاز .

ونشر وسام صورة لـ طاهر محمد طاهر عبر خلال حسابه الشخصي انستجرام وعلق قائلة : “ القاضية ” .

وحقق النادي الأهلي الفوز على سموحة بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت، امس السبت، على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 44 في المركز الثالث، بينما توقف رصيد سموحة عند النقطة 31 في المركز السابع، ليستعيد الفريق الأحمر الانتصارات في مرحلة حسم الدوري وينعش آماله في المنافسة على لقب الدوري.

ويضرب النادي الأهلي موعدًا مع مباراة نارية حينما يحل ضيفًا على بيراميدز لحساب الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري مرحلة التتويج في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب استاد الدفاع الجوي.