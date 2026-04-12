زيزو وتريزيجيه يدعمان طاهر محمد طاهر بعد الهدف الحاسم على طريقتهما الخاصة

حرص أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه على دعم زميلهما طاهر محمد طاهر، لاعب وسط النادي الأهلي، بعد تسجيله هدف الفوز في مرمى سموحة بالدوري.

وقام زيزو وتريزيجيه بنشر صورة لطاهر محمد طاهر عبر موقع تبادل الصور إنستجرام، احتفالًا بهدفه القاتل الذي سكن شباك سموحة وأسهم في تحقيق الفوز المثير.

وحقق النادي الأهلي الفوز على سموحة بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت، امس السبت، على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 44 في المركز الثالث، بينما توقف رصيد سموحة عند النقطة 31 في المركز السابع، ليستعيد الفريق الأحمر الانتصارات في مرحلة حسم الدوري وينعش آماله في المنافسة على لقب الدوري.

ويضرب النادي الأهلي موعدًا مع مباراة نارية حينما يحل ضيفًا على بيراميدز لحساب الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري مرحلة التتويج في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب استاد الدفاع الجوي.

