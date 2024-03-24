وجبة متكاملة.. طاجن الفول بالبيض والبسطرمة

تحار ربة المنزل يوميا فى إعداد وجبة السحور والفطار ويشعر الجميع بالملل من تكرار أصناف الطعام.. يمكنك إعداد كل ما لذ وطاب لأسرتك، إليك وجبة متكاملة تشمل طبق الفول بالبيض والبسطرمة:

المكونات لعمل وجبة متكاملة تشمل طبق الفول بالبيض والبسطرمة

2 كوب فول مدمس مسلوق ومستوي (ممكن شراءه جاهزًا أو تحضيره في المنزل)

4 بيضات

200 جرام بسطرمة مقطعة إلى شرائح رقيقة

1 بصلة متوسطة الحجم مقطعة إلى شرائح

2 فصوص ثوم مهروسة

2 ملاعق كبيرة زيت زيتون

ملح وفلفل حسب الذوق

شبت أو بقدونس مفروم للتزيين (اختياري)



طريقة التحضير لعمل وجبة متكاملة تشمل طبق الفول بالبيض والبسطرمة

سخني زيت الزيتون في مقلاة كبيرة على نار متوسطة.

أضف شرائح البصل وقلبها حتى تصبح طرية وشفافة.

أضف شرائح البسطرمة وقلبها مع البصل حتى تتحمر قليلاً.

أضف الثوم المهروس وقلبه لمدة دقيقتين حتى يتم إطلاق رائحته.

أضف الفول المدمس إلى المقلاة وقلبه مع المكونات الأخرى لمدة 5-7 دقائق حتى تتداخل النكهات.

عمل فتحات في الفول باستخدام ملعقة خشبية، ثم قم بتكسير البيض وصبها في الفتحات.

قلب البيض بلطف حتى يتم طهيه وتماسكه على الفول.

يستغرق طهي البيض حوالي 5-7 دقائق، حسب الرغبة في درجة النضج.

قدمي طبق الفول بالبيض والبسطرمة ساخنًا وزيّنه بالشبت أو البقدونس المفروم حسب الرغبة.

يمكن تقديمه إلى جانب الخبز العربي أو الأرز المطبوخ كوجبة رئيسية شهية ومتكاملة.



هذه المكونات والكميات قابلة للتعديل وفقًا للذوق الشخصي وعدد الأشخاص الذين سيتناولون الوجبة.