أميبا آكلة للدماغ| تحذير عالمي من عدوى قاتلة نتيجة غسل الأنف بماء الصنبور.. تسبب وفيات

في عالم يتغير باستمرار، تظهر دراسات جديدة تكشف عن تأثيرات غير متوقعة على صحتنا، وهذا ما حدث مؤخرًا مع دراسة حديثة تحذر من خطر غسل الأنف بماء الصنبور وعلاقته بالإصابة بعدوى قاتلة تعرف باسم "الأميبا الآكلة للدماغ".



تحذيرات من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها

وأفادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) بتسجيل عشر حالات لأشخاص تعرضوا لعدوى الأميبا Acanthamoeba بعد استخدامهم لماء الصنبور في غسل الأنف خلال العقد الماضي.

وما يثير القلق أكثر هو وفاة ثلاثة من هؤلاء الأشخاص بسبب هذه العدوى الخطيرة.

