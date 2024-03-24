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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل استئناف الزمالك في قضية فرجاني ساسي

صدى البلد

نشر الاعلامي ابراهيم فايق تصريحات الناقد الرياضي أحمد شوقي بشأن  تفاصيل إستئناف الزمالك في قضية فرجاني ساسي عبر حسابة بموقع فيسبوك

وقال أحمد شوقي  : الزمالك قرر يستأنف في قضية ساسي حتى لا يدفع 700 ألف دولار"

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأحد، عقب مواجهة فريق زد الودية.

 

وكان الزمالك تعادل مع فريق زد بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس السبت على ستاد بتروسبورت، في إطار استعدادات الأبيض لمباراة مودرن فيوتشر المقبلة في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية.

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل.

 

الزمالك فرجاني ساسي ابراهيم فايق ساسي

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