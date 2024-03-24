أول سيارة برمائية تسير على الماء والرمال.. فيديو

شركة TVR للسيارات الرياضية لديها تاريخ متنوع في إنتاج سيارات رياضية بريطانية رائعة، ولكن لم يكن كل ما أنتجته الشركة مصممًا للمضمار.

في بداية الألفية الجديدة، فكر بيتر ويلر، مالك TVR آنذاك، في إنشاء سيارة مائية قادرة على تحقيق مجموعة متنوعة من الأدوار.

وانتشر مؤخرًا فيديو جديد من جراج هاري للسيارات يظهر النموذج الوحيد الموجود لسيارة Scamander البرمائية وهي تعمل وتسير لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمان.

كان من المتوقع أن تكون آلة قوية قادرة على المشي على الماء تحتوي على دفع رباعي، ولكن أبقى ويلر الـ Scamander على دفع خلفي لتوفير الوزن، مع صندوق تروس أوتوماتيكي يقوم بتوجيه القوة.

تم تشغيل الـ Scamander لآخر مرة في عام 2012 أو 2013، وفقًا لبيتر ويلر على الرغم من أن الزمن غالبًا ما يكون قاسيًا حتى على السيارات التي لم تأخذ مكانًا في السوق، إلا أن السيارة المائية بدت تسير خلال العقدين الماضيين دون تدهور كبير.

تمتلك السيارة محرك V6 سعة 3.0 لتر من فورد، وتعمل الأضواء الإشارية والفرامل ومساحات الزجاج الأمامية بشكل جيد.

كما يتم فتح وإغلاق القبة دون مشاكل، وتعمل إحدى كاميرات الرؤية الخلفية.

ومع ذلك، هناك حاجة إلى إصلاح الشاشة الرقمية للوحة العدادات، لذا لا تزال الـ Scamander بعيدة عن كونها مثالية تمامًا.

تتطلب السيارة بعض العمل قبل أن تكون جاهزة للقيادة على الطرق مرة أخرى، حيث كشفت رحلة الاختبار القصيرة عن وجود مشكلة محتملة في نظام الدفع.

تتكون الكابينة من 3 مقاعد، ويقع مقعد السائق في الوسط، بينما يقع المحرك مباشرة خلف مقصورة الركاب، مفصولًا بغطاء رفيع قابل للإزالة.

تنطوي مقاعد الركاب الاثنين لتحمل النقالات، وتنقلب عجلة القيادة لمساعدة السائق في الصعود والنزول من الآلة الطويلة التي تبدو تقريبًا مشابهة للخنفساء.

باع ويلر شركة TVR في عام 2005 دون إكمال الـ Scamander، لكنه استمر في العمل عليها حتى وفاته في عام 2009.