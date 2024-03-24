ليلة النصف من شهر رمضان 2024 اليوم.. فاغتنمها بـ7 كلمات تغرقك الأرزاق

ليلة النصف من شهر رمضان 2024 اليوم ، ومن ثم ينبغي شحذ الهمم والانتباه كثيرًا فلا يمكن التفريط في هذه الليلة المباركة ، بل علينا الحذر من انفراط الشهر الفضيل من بين أيدينا ، حتى لا نعض أيدينا ندمًا على خسارته ، حيث إن ليلة النصف من شهر رمضان 2024 اليوم هي إحدى الليالي المباركة من شهر رمضان الكريم ، والتي يبحث عنها المسلمون خاصة وأن ليلة النصف من شهر رمضان 2024 اليوم.



تعني بداية لنهاية خيرات ونفحات ونورانيات شهر رمضان الفضيل الذي أوشك على الانقضاء، الذي فاض في القلوب قبل الشوارع ، لذا فإن ليلة النصف من شهر رمضان 2024 اليوم ، ينبغي أن تكون أكثر ما يشغل الناس هذه الساعة حيث إننا في منتصف طريق المغفرة.

ليلة النصف من شهر رمضان 2024 اليوم

دار الإفتاء المصرية، استطلعت هلال شهر رمضان لعام 1445 هجريا، مغرب الأحد التاسع والعشرون من شهر شعبان 1445 هـ، والذي وافق 10 من مارس 2024م ، وبناءً عليه حسمت بأن أول أيام رمضان 2024 كانت يوم الإثنين الموافق 11 من مارس 2024 م، وعليه فإن ليلة النصف من شهر رمضان 2024 اليوم الأحد الموافق 14 من رمضان 1445 هـ، و24 من مارس 2024 م ، وذلك بعد ثبوت رؤية الهلال بواسطة اللجان الشرعية المنتشرة في أرجاء الجمهورية ووفقاً لما أعلنه الحساب الفلكي.

وبالتالي فإن ليلة النصف من شهر رمضان 2024 اليوم ، بالتحديد فإنها تبدأ من مغرب اليوم الأحد الرابع عشر من رمضان و25 من مارس 2024 وهو ليلة النصف من رمضان ، وهذا يحدد أنه من المقرر أن تبدأ ليلة النصف من شهر رمضان 2024 اليوم من المغرب وتمتد حتى أذان فجر غد الإثنين.

دعاء ليلة النصف من شهر رمضان 2024

- اللهم يا من دبر ليوسف أمره ، دبر لي أمري واصلح لي حالي وارزقني واكفني شر خلقك .

- اللهم اقضي حاجتي وفك كربتي وآنس وحدتي وفرج همي وغير حالي لأفضل حال عاجلا غير آجل .

- اللهم إني أسألك باسمك الجبار أن تجبرني جبرا يليق برحمتك ، جبراً يتعجب له أهل السموات والأرض.

- اللهم في ليلة النصف من شهر رمضان ردني إليك ردًا جميلاً.

دعاء ليلة النصف من رمضان 2024

اللهم أنها ليلة النصف من رمضان ، اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ طَاعَةَ الْعَابِدِينَ ، وَ اشْرَحْ فِيهِ صَدْرِي بِإِنَابَةِ الْمُخْبِتِينَ، بِأَمَانِكَ يَا أَمَانَ الْخَائِفِينَ.

اللهم أنها ليلة النصف من رمضان ، فاللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنِي فِيهِ بِالْعَثَرَاتِ، وَ أَقِلْنِي فِيهِ مِنَ الْخَطَايَا وَ الْهَفَوَاتِ، وَ لَا تَجْعَلْنِي غَرَضاً لِلْبَلَايَا وَ الْآفَاتِ، بِعِزِّكَ يَا عِزَّ الْمُسْلِمِينَ.

اللهم أنها ليلة النصف من رمضان ، اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيهِ لِعَمَلِ الْأَبْرَارِ، وَ جَنِّبْنِي فِيهِ مُرَافَقَةَ الْأَشْرَارِ، وَ أَدْخِلْنِي فِيهِ بِرَحْمَتِكَ دَارَ الْقَرَارِ، بِإِلَهِيَّتِكَ يَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ.

اللهم أنها ليلة النصف من رمضان ، اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيهِ لِصَالِحِ الْأَعْمَالِ، وَ اقْضِ لِي فِيهِ الْحَوَائِجَ وَ الْآمَالَ، يَا مَنْ لَا يَحْتَاجُ إِلَى السُّؤَالِ، يَا عَالِماً بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ.

اللهم أنها ليلة النصف من رمضان، اللَّهُمَّ نَبِّهْنِي فِيهِ لِبَرَكَاتِ أَسْحَارِهِ، وَ نَوِّرْ قَلْبِي بِضِيَاءِ أَنْوَارِهِ، وَ خُذْ بِكُلِّ أَعْضَائِي إِلَى اتِّبَاعِ آثَارِهِ، يَا مُنَوِّرَ قُلُوبِ الْعَارِفِينَ.

اللهم أنها ليلة النصف من رمضان ، اللَّهُمَّ وَفِّرْ حَظِّي بِبَرَكَاتِهِ، وَ سَهِّلْ سَبِيلِي إِلَى خَيْرَاتِهِ، وَ لَا تَحْرِمْنِي قَبُولَ حَسَنَاتِهِ، يَا هَادِياً إِلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ .

اللهم أنها ليلة النصف من رمضان ، اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ الْجِنَانِ، وَ أَغْلِقْ عَنِّي أَبْوَابَ النِّيرَانِ، وَ وَفِّقْنِي فِيهِ لِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، يَا مُنْزِلَ السَّكِينَةِ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ.

دعاء النصف من رمضان

قد ورد في دعاء النصف من رمضان عدة أدعية في ليالي رمضان لتفريج الهموم والكروب، مأثورة وواردة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ومن دعاء النصف من رمضان لتفريج الهم ، ما يلي:

1- اللهم أنها ليلة النصف من رمضان فلا تردّنا خائبين، وآتنا أفضل ما يُؤتى عبادك الصّالحين، اللهمّ ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين، ولا ضالّين، ولا مضلّين، واغفر لنا إلى يوم الدّين، برحمتك يا أرحم الرّاحمين، اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل، وفي سترك ما يسد الخلل، وفي عفوك مايمحو الزلل، فبقوة تدبيرك وعظيم كرمك أسألك يارب أن تدبرني بأحسن التدابير، وتيسر لي أمري بأحسن التياسير، وتنجيني مما يخيفني، أنت حسبي ولا أفتقر وأنت ربي أبدًا ما أبقيتني.

2- اللهم أنها ليلة النصف من رمضان فأعنّي ولا تعن عليّ، وأنصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسّر الهدى لي، وانصرني على من بغى عليّ، رب اجعلني لك شكّارًا، لك ذكّارًا، لك رهّابًا، لك مطواعًا، لك مخبتًا، لك أواهًا منيبًا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبّت حجتي واهدِ قلبي وسدّد لساني واسلل سخيمة صدري، إلهي كيف أدعوك وأنا أنا، وكيف أقطع رجائي منك وأنت أنت، إلهي إن لم أسألك فتعطيني فمن ذا الذي أسأله فيعطيني؛ وإن لم أدعك فتستجيب لي فمن ذا الذي أدعوه فيستجيب لي، وإن لم أتضرّع إليك فترحمني فمن ذا الذي أتضرّع إليه فيرحمني، وكما فلقت البحر لموسى فنجّيته من الغرق، فصلّ وسلم يا ربّ على محمّد وآل محمّد ونجّني ممّا أنا فيه من كرب وسهّل أمري بفرج عاجل غير آجل وبرحمتك يا أرحم الراحمين.

3- اللهم أنها ليلة النصف من رمضان فسخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام، وألِن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداوود عليه السلام، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك.