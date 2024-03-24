ماذا تفعل في ليلة النصف من رمضان؟.. احذر 5 أدعية واغتنمها بـ7 عبادات

ماذا تفعل في ليلة النصف من رمضان 2024 اليوم ؟ لا شك أنه أحد أهم الأمور التي ينبغي معرفتها في هذا الوقت حيث تفصلنا عن ليلة النصف من رمضان ساعات قليلة، ومن ثم ينبغي الاستعداد لاغتنامها بصالح الأعمال وأفضل العبادات، فهي إحدى الليالي المباركة من شهر رمضان الكريم ، وتعد من أهم التواريخ التي لا يمكن تفويتها، لأن ليلة النصف من رمضان بمثابة جرس إنذار يوقظنا من غفلتنا لنلحق بركب الفائزين بمغفرة الله تعالى سواء أكنا من الفائزين برحمته في الثلث الأول منه أم لا ، بما يجعل السؤال عن ماذا تفعل في ليلة النصف من رمضان 2024 اليوم ؟ يرتبط بمزيد من الحذر والأمل والرجاء والاجتهاد في العبادات والطاعات والدعاء لعلها تكون أحد أسباب الفوز بالمغفرة وليلة القدر.

ماذا تفعل في ليلة النصف من رمضان

ورد في ماذا تفعل في ليلة النصف من رمضان 2024 اليوم؟، أن من أعظم العبادات وأفضلها في شهر رمضان تلاوة القرآن الكريم بتدبر وتذكر وتعقل، فالقرآن -وهو كلامُ الله- قد تجلى الله فيه لعباده بصفاته العُظمى وأسمائه الحسنى، فتارةً يتجلى سبحانه في جلباب الهيَبة والعظمة والجلال؛ فتخضع الأعناق وتنكسر النفوس وتخشع الأصوات ويذوب الكِّبْرُ مِّن النفوس كما يذوب الملِّح في الماء، وتارةً يتجلى عز شأنه في صفات الجمال والكمال، وهو كمال الأسماء وجمال الصفات وجمال الأفعال الدال على كمال الذات، فيستنفدُ حبه مِّن قلب العبد قوة الحب كلها بحسب ما عرفه مِّن صفات جماله ونعوت كماله؛ فيصبح فؤادُ عبده فارغاً إ لا مِّن محبته، فإذا أراد منه الغير أن يتعلق تلك المحبة به أبى قلبه وأحشاؤه ذلك الإباء؛ فتبقى المحبة له طبعًا لا تكلفًا”.

و ورد أن شهر رمضان لنعمة كبرى من الله بها على عباده؛ ليجعلوا منه شهر إقبال وإخبات، وشهر تخلية فتجلية فتحلية، شهر تزود للادخار، وشهر ذكر وبر، وشهر صوم وقيام، وشهر صدقة وتقوى، إنه شهر الطاعات برمتها، وإن من جملة تلكم الطاعات الدعاءَ عباد الله، فهو العبادة المشروعة كل حين، غير أن شرف الزمان وما يحمله من سكينة للنفوس وروحانية، وطمأنينة وانشراح إبان تصفيد الشياطين فيه يجعله في الشهر آكد، ولمظنة القبول أرجى.

و قد ورد في ماذا تفعل في ليلة النصف من رمضان 2024 اليوم؟، عن الدعاء باعتباره من أحب العبادات إلى الله تعالى، أن للدعاء مفاتيح لا يحسنها كل أحد، وهي كثيرة جدًا، ومنها الإخلاص ومتابعة هدي النبي – صلى الله عليه وسلم – فيه، وذلك بالتزام آداب الدعاء وترك الاعتداء فيه بالصراخ أو رفع الصوت فوق المعتاد، لقول الله «ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ»، وعملاً بالحديث الصحيح أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال للصحابة لما رفعوا أصواتهم بالذكر: أيها الناس أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً، إنما تدعون سميعاً بصيراً قريباً، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته.

و ورد أن من آداب الدعاء عدم الانقياد للعاطفة التي تجر إلى تتبع غرائب الأدعية ووحشي الألفاظ؛ لئلا يغلب عليها استحلاب العاطفة فتنقلب إلى وعظ على حساب الابتهال، فضلاً عن كونها مظنة الوقوع في المعاني الفاسدة من جهة الاعتقاد أو من جهة دلالات الألفاظ ، ومن آدابه لا سيما في عموم المساجد التي يؤمها المصلون، أن يتخير الأئمة من الأدعية جوامعها وأنفعها، وما فيه مصلحة عامة للمسلمين في دنياهم وأخراهم، والدعاء لولاة أمور المسلمين بالتوفيق لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، مشدداً على تجنب السجع المتكلف والتفصيل المكروه في الدعاء.

متى النصف من رمضان 2024

حددت دار الإفتاء المصرية، مع غروب شمس الجمعة الموافق 1 أبريل 2022، حيث استطلعت هلال شهر رمضان لعام 1445 هجريا، مغرب الأحد التاسع والعشرون من شهر شعبان 1445 هـ، والذي وافق 10 من مارس 2024م ، وبناءً عليه حسمت بأن أول أيام رمضان 2024 كانت يوم الإثنين الموافق 11 من مارس 2024 م، وعليه فإن ليلة النصف من شهر رمضان 2024 اليوم الأحد الموافق 14 من رمضان 1445 هـ، و24 من مارس 2024 م ، وذلك بعد ثبوت رؤية الهلال بواسطة اللجان الشرعية المنتشرة في أرجاء الجمهورية ووفقاً لما أعلنه الحساب الفلكي.

وبالتالي فإن ليلة النصف من شهر رمضان 2024 اليوم ، بالتحديد فإنها تبدأ من مغرب اليوم الأحد الرابع عشر من رمضان و25 من مارس 2024 وهو ليلة النصف من رمضان ، وهذا يحدد أنه من المقرر أن تبدأ ليلة النصف من شهر رمضان 2024 اليوم من المغرب وتمتد حتى أذان فجر غد الإثنين.

أدعية ليلة النصف من رمضان