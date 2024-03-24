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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

صحف الإمارات| جوتيريش يدعو لإنهاء كابوس غزة.. غارات جوية روسية على كييف.. وتظاهرات عارمة في إسرائيل

صحف الإمارات
صحف الإمارات

الإمارات.. تضامن كبير مع روسيا في ضحايا هجوم موسكو الإرهابي


آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بإطلاق سراح المحتجزين في غزة
 

غارات جوية روسية على كييف ومنطقة لفيف


من مصر.. جوتيريش يدعو لإنهاء الكابوس في غزة


السنغاليون ينتخبون رئيساً جديداً


بولندا تفعّل سلاح الجو بسبب هجمات روسيا

تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الأحد، عددًا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

محليًا، نقلت صحيفة "الاتحاد"، أن أبرز معالم ومباني دولة الإمارات العربية المتحدة، اتشحت مساء أمس، بألوان العلم الروسي، تضامناً مع موسكو جراء الهجوم الإرهابي الذي وقع في قاعة حفلات بمركز تجاري في العاصمة الروسية موسكو، وأدى إلى مقتل وإصابة عشرات الأشخاص الأبرياء.

وبشأن تطورات الوضع في غزة، ذكرت صحيفة "البيان"، أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، كرّر أمس من مصر على الحدود مع قطاع غزة، دعوته لوقف إطلاق النار وإنهاء الكابوس الذي يعيشه سكان غزة جراء الحرب المدمرة بين إسرائيل وحركة حماس.

في حين تؤكد إسرائيل عزمها شن هجوم بري على رفح المكتظة بالنازحين رغم معارضة واشنطن.

وفي الشأن العالمي، قالت صحيفة "البيان" إن آلاف الإسرائيليين تظاهروا مساء أمس السبت للمطالبة بالتوصل لاتفاق لإطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس وضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته.

ومن الصحيفة ذاتها، شنت القوات الروسية غارات جوية فجر اليوم الأحد على كييف ومنطقة لفيف في غرب أوكرانيا، وفق مسؤولين محليين.

وكتب رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو على تليغرام "انفجارات في العاصمة. الدفاع الجوي يعمل. لا تغادروا الملاجئ". من جهته أفاد حاكم منطقة لفيف ماكسيم كوزيتسكي بوقوع هجمات صاروخية في ستراي في جنوب مدينة لفيف.

ومن صحيفة "الاتحاد"، ينتخب السنغاليون اليوم الأحد خامس رئيس لهم، بعد ثلاث سنوات من الاضطرابات. 
ودعي نحو 7,3 ملايين ناخب للاختيار، في حوالي 16 ألف مركز اقتراع في كل أنحاء البلاد وخارجها، بين مرشح السلطة أمادو با، و16 منافسا بينهم امرأة وباسيرو ديوماي فاي.

أما صحيفة "الخليج"، فقالت القيادة التشغيلية للقوات المسلحة البولندية، إنّها راقبت خلال الليل نشاطاً مكثّفاً للطيران البعيد المدى للاتّحاد الروسي على صلة بالهجمات في أوكرانيا.

وأضافت في بيان «كلّ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المجال الجوّي البولندي قد تمّ تفعيلها، والقيادة التشغيليّة للقوات المسلّحة البولنديّة تراقب الوضع باستمرار».

الامارات هجوم موسكو غزة غارات جوية روسية مصر جوتيريش

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