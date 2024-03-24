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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وهبة: الدراما تمثل دورًا مهمًا في تشكيل الوعي لدى الشباب بمخاطر المخدرات

المواد المخدرة
المواد المخدرة

أكد مدحت وهبة، المتحدث الإعلامي بصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، أنه على مدار السنوات الماضية  أصبحت الدراما تمثل دورا هاما في تشكيل الوعي لدى الشباب، مشيرا إلى أنه خلال السنوات الماضية، كانت هناك مشاهد كبيرة متعلقة بالتدخين وتعاطى المخدرات.

 

وقال مدحت وهبة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم “فات عبد المعبود و عبيدة”، أن الدراما  أصبحت تتخذ مسارًا آخر، مؤكدًا أن مشاهد الدراما أصبحت تعرض السلبيات التي يتعرض لها المتعاطي.

 

وتابع المتحدث الإعلامي بصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، أنه على مدار الفترة الماضية، أصبح هناك تناول رشيد في ظاهرة تعاطي المواد المخدرة، وانخفضت نسبة مشاهد تعاطي المواد المخدرة من أكثر من 13% بعام 2017، وقلت بشكل كبير.

 

وأشار مدحت وهبة إلى أن حب الاستطلاع والنجربة يعد أحد الأسباب الرئيسية لتعاطي المخدرات وهي معتقدات خاطئة، لذا عملت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على إطلاق المبادرات  لتوعية الشباب بمخاطر المخدرات.

مكافحة الإدمان مدحت وهبة الشباب تعاطي المخدرات المواد المخدرة

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