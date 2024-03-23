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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مرصد الإدمان: خلو 5 مسلسلات من مشاهد التدخين أول 10 أيام رمضان 2024

صدى البلد

أشاد المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي بالأعمال الدرامية التي جاءت خالية من مشاهد التدخين وتعاطى المخدرات خلال شهر رمضان 2024 هما  " المداح 4 ، امبراطورية م ، بابا جه ، كامل العدد+1 ، لانش بوكس " وجاءت أيضا المسلسلات  " الكبير أوى 8 ، أشغال شقة ، قلع الحجر ، بعد النهاية ، أعلى نسبة مشاهدة ، جرى الوحوش ، صلة رحم، بـ100 راجل ، عتبات البهجة خالية من مشاهد التعاطي  ليصل إجمالي عدد المسلسلات الخالية من  مشاهد التعاطي الى 14 مسلسل .  


وأوضحت بيانات تحليل مشاهد التدخين والمخدرات التي قام بها المرصد الإعلامي للصندوق ،أن غالبية الأعمال الدرامية خلال أول 10 أيام من رمضان 2024 التزمت بعدم الترويج للتعاطي ،كما أن دراما رمضان حتى الآن وما تتضمنه من مشاهد التدخين وتعاطى المخدرات لم تروج لثقافة تعاطى المخدرات التي تدعم انتشار المفاهيم المغلوطة ومنها ارتباط المخدرات بنسيان الهموم والتغلب على المشكلات وغيرها من المعتقدات الخاطئة .

وكشف المرصد الإعلامي للصندوق في نتائجه خلال أول 10 أيام من شهر رمضان 2024 عن وجود 312 مشهد تدخين وتعاطى مخدرات في الأعمال الدرامية بإجمالي ما يقرب من 5 ساعات، منها 276 مشهد تدخين بإجمالي ما يقرب من 4 ساعات و45 دقيقة وبينما بلغت مشاهد تعاطى 36 مشهد بإجمالي 24 دقيقة وذلك بواقع 26 مسلسل خلال العام الحالي ،ويمثل ذلك بنسبة 2.9 % من إجمالي المساحة الزمنية التي شغلتها لمشاهد التدخين بينما بلغت المساحة الزمنية للتعاطي 0.3%


وتشير البيانات الأولية إلى عدم ظهور مشاهد تروج لمنتجات التبغ بصورة مباشرة، وأيضا التزام صناع الدراما للعام الرابع علي التوالي بوجود تصنيف عمري للأعمال الدرامية .


جدير بالذكر بأن متوسط المساحة الزمنية لمشاهد التدخين خلال السنوات الماضية ، كانت 13% في دراما رمضان 2017 بينما كانت مشاهد التعاطي تمثل نسبة 4% ،وانه بالتواصل المستمر مع صناع الدراما للالتزام بالوثيقة التي تم إطلاقها بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية بشأن التناول الرشيد لظاهرة التدخين وتعاطى المواد المخدرة أدى ذلك الى انخفاض نسب مشاهد التدخين والتعاطي في الأعمال الدرامية على مدار السنوات الماضية .

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