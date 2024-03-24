عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التبرعات الخيرية في رمضان.. لمن؟! «صباح البلد» يستعرض مقال الكاتبة إلهام أبوالفتح

إلهام أبو الفتح رئيس
إلهام أبو الفتح رئيس شبكة قنوات ومواقع صدى البلد

استعرض الإعلامي أحمد دياب، ببرنامج «صباح البلد» على قناة “صدى البلد”، مقال «لحظة صدق» للكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة “الأخبار” ورئيس شبكة قنوات ومواقع «صدى البلد»، تحت عنوان «التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!».

وإلى نص المقال: 

سيل من الإعلانات تدعوك للتبرع طوال شهر رمضان بكل وسائل الإعلان مسموعة ومقروءة ومرئية تدعوك للتبرع، فنحن نعيش في أجواء دينية وشهر تكافل ورحمة وتعاطف، ولكن لفت نظرى أن هناك في المجتمع جهات وأماكن تعمل وتعاني وتئن فى صمت تحتاج إلى التبرع الحقيقي، لكن قلة إمكاناتها تمنعها من الإعلان عن حاجتها، من هذه الأماكن التي يلمس المجتمع كله عطاءها وإخلاصها وصدق نواياها مستشفى أبو الريش، ومعهد القلب ومعهد ناصر الاجتماعي، وهى بالفعل جهات تعانى وتعمل بإخلاص فى نفس الوقت ولكن ليس لديها القدرة على الإعلان!

وأعتقد أن مستشفى الأمراض العصبية من أكثر المستشفيات التي تحتاج نظرة وتحتاج جهود جمعيات أهلية لأنهم لا يستطيعون ان يعبروا عما يحتاجون، وكثيرا ما شاهدنا حالات إنسانية صعبة تحتاج إلى أن تزورها المؤسسات والجمعيات وتتصور لتحصل على المساعدة.

ولا يخفى على أحد أن كل من يريد التبرع يتمنى أن يصل تبرعه إلى من يحتاج، أعرف أن الجهاز المركزى يراقب ميزانيات هذه المؤسسات، وأوجه الصرف، هذه المؤسسات تقوم بعملها وتحاول الوصول إلى الأكثر استحقاقا، لكن نحتاج إلى جهة أو قناة واحدة على غرار التحالف الوطنى للعمل الخيري، الذى جمع كل الجمعيات والمؤسسات التي تعمل في العمل الإنساني تحت عباءته، ونجح خلال فترة وجيزة في توجيه التبرعات إلى جهات كانت تتعرض لظلم شديد بسبب قلة التبرعات، أو عدم معرفة الناس بأماكنها وكيفية الوصول إليها، ولا يخفى علينا الدور العظيم الذى يقوم به التحالف تجاه القري الأكثر فقرا والمبادرات الاجتماعية فى أعماق الصعيد والريف المصري.

واقترح أن تتولى جهة موثوقة على غرار التحالف الوطنى للعمل الأهلى تجميع هذه التبرعات وتصميم قاعدة بيانات بحصر الجهات المحتاجة سواء كان زراعة النخيل أو حفر الآبار أو توصيل المياه الى القرى والنجوع أو رعاية دور الرعاية والأيتام والأحداث، وفى رأيي لو أنشئت مثل هذه الجهة ستتمكن من كسب ثقة الجميع بتوصيل التبرعات إلى مستحقيها بالفعل سواء في شكل وحدات رعاية ودور المسنين أو ووحدات غسيل كلوى أو أدوية وقوائم ديون فى الصيدليات لأصحاب الأمراض المزمنة أو أسر أولى بالرعاية والعناية، ويتحقق التجسيد الحقيقي لمعنى التكافل ويطمئن فاعلو الخير لوصول صدقاتهم إلى مكانها الصحيح.

أتمنى أن تدرس الحكومة عمل جهة مثل التحالف الوطني تكون مسئولة عن مراقبة وترشيد التبرعات لتذهب لمستحقيها.
 

إلهام أبو الفتح صدى البلد التبرعات الخيرية رمضان وسائل الإعلان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن| الدولار يتراجع 4 جنيهات في البنوك مع شلل السوق السوداء

شتاء متأخر .. تحذير رسمي من طقس 6 أيام غير متوقع

جنازته حضرها الآلاف| قصة وفاة بطل العالم في كمال الأجسام بطنطا.. حكاية حقنة الموت

25 جنيها| أسعار الدواجن تخالف التوقعات بعد قفزة جنونية.. وكرتونة البيض مفاجأة

انخفاض جديد.. كم يصل سعر كيلو الدواجن في البورصة؟

800 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد هبوط الدولار

تقييماتهم مختلفة| التعليم: 3 صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني

أسعار الدواجن تعاود التراجع مجددا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

ترشيحاتنا

حالة المرور اليوم.. كثافات مرورية مرتفعة على الطريق الدائري ومحور 26 يوليو

مسؤولون إسرائيليون: سنعود إلى قطر فورا إذا ردت حماس بجواب إيجابي

انقسمت نصفين.. نقل تدهس ملاكي أسفلها ..تفحم السيارتين وسقوط ضحايا | فيديو وصور

جوتيرتش يُحذّر: أي هجوم آخر في غزة سيجعل الأمور أسوأ للمنطقة

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان.. اللهم اجعل لي نصيبًا من كل خير

التبرعات الخيرية في رمضان.. لمن؟! «صباح البلد» يستعرض مقال الكاتبة إلهام أبوالفتح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب نوع فيتامين .. تفاصيل جديدة عن وفاة بطل العالم أيمن مجدي

الفرق كبير .. عارضة أزياء ترتدي قفطان مي عمر تثير الجدل بالسوشيال ميديا

«دخلت المستشفى 6 مرات وهذه نصيحتي».. فنانة شهيرة تروي مأساتها مع مرض خطير

سوق كسبان .. استثمر «فلوسك» في مجال السيارات الطائرة

فيديو

كتبها من داخل محبسه.. رسالة السائق بقضية حبيبة الشماع

زيفوا لها صورا مخلة.. رئيسة وزراء إيطاليا مطلوبة للشهادة أمام المحكمة

مصر تكثف إسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة

محسن منصور لـ صدى البلد: روجينا صنعت البهجة في كواليس سر إلهي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ