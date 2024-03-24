سلامة الغذاء: استمرار الحملات التفتيشية المكثفة على المنشآت الغذائية

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 12 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 16 – 22 مارس، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 85 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الثالث من شهر مارس، وتم تسجيل 10 منشآت غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، واستوفت 5 منشآت لاشتراطات التسجيل، 3 منشآت لاشتراطات التأهيل، 1 منشأة لاشتراطات الاعتماد.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 57 زيارة، وتم تسجيل 5 منشآت بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، فيما تم اعتماد 5 منشآت أخرى وجاري إدراج 2 منشأة بالقائمة المعتمدة، وأصدرت الإدارة 3272 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 1656 شركة مصدرة.

في 17 من مارس الجاري شاركت الهيئة بحضور المؤتمر المصري الإيطالي لخدمات الشحن (الرورو) لإنشاء خط سريع للشحن بين مينائي تريستا الإيطالي وميناء دمياط لنقل الحاصلات الزراعية سريعة التلف.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 4680 رسالة بنحو 235 ألف طن لـ 1700 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 550 صنف من خضروات وفواكه طازجة، ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطس الأسبوع الماضي أيضًا قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 45 ألف طن، تليها خضروات متنوعة مجمدة بإجمالي 15 ألف طن، ثم فاصوليا بإجمالي 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 66 صنف بنحو 72 ألف طن.

وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي بإجمالي 70 ألف طن، تليها الفراولة بإجمالي 11 ألف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 4 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 37 صنف بنحو 85 ألف طن.

ومثلت السعودية وهولندا واسبانيا وإيطاليا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 155 دولة مستوردة.

واحتل ميناء سفاجا الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 860 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية بـ 800 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 650 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1765 رسالة بنحو 511 ألف طن لـ 690 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 145 صنفا من قمح وفول صويا وزيوت متنوعة من 85 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها أوكرانيا، أمريكا، اندونيسيا واستراليا.

وتصدر ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 442 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 330 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 260 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 67 منتجا و11 شركة، ونفذت 9 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 669 منتجا جديدا، وأصدرت 12 شهادة بيع حر.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 8 زيارات تفتيش لمواقع تخزين القمح (الصوامع) في محافظتي البحيرة والقاهرة،

وتم تسجيل 3 مواقع لتخزين القمح بمحافظة البحيرة.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 25 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 12 شكوى وجاري فحص 13 شكوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 634 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات الجيزة، الشرقية، الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ، شمال سيناء، أسوان، مطروح، البحيرة، الاسماعيلية، الوادي الجديد، القليوبية، المنيا، الفيوم، المنوفية الإسكندرية، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات خاصة بسلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 19 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت بالإدارة 2 فرع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1655 فرعا لعدد 47 سلسة تجارية.

وبالتنسيق مع إدارة الشكاوى، تم تنفيذ 4 حملات على عدد 24 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها لاشتراطات سلامة الغذاء.

وتم تسجيل 534 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 358 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 116 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 23 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القاهرة، الجيزة، المنوفية، القليوبية، بني سويف، سوهاج، الإسكندرية، الأقصر وجنوب سيناء، وتم استيفاء 1 منشأة تخزينية لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي، وتم إدراجها بالقائمة المعتمدة للهيئة.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 10 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات الجيزة، بني سويف، الغربية، الدقهلية، القليوبية والفيوم.

وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 32 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات أسوان، الإسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة والقاهرة ، وتم تسجيل 14 مطعم و 1 فندق بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 13 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الدقهلية، والجيزة، وتم تسجيل 1 وحدة طعام بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، فيما استوفت 3 وحدات للاشتراطات وتم إصدار شهادة مؤقتة لها.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص 339 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 3 زيارات رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز بمختلف محافظات الجمهورية.

كما تم عقد برنامج تدريبي لعدد من منشآت تداول الأسماك ومفتشي الإدارة والخاص بنظم الرقابة الرسمية في إطار متطلبات وتشريعات الاتحاد الأوروبي وذلك في إطار الزيارة المرتقبة من قبل الاتحاد الأوروبي.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 10 زيارات تفتيش على مجازر الدواجن، بالإضافة إلى 68 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء، وتم تسجيل 2 مجزر دواجن بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 5 مأموريات رقابية في محافظات القليوبية، القاهرة والجيزة.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 47 حملة تفتيشية موسعة على 300 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط نصف طن جوز هند ومكسبات طعم ورائحة ، 350 كجم شيكولاتة وكريم شانتيه، 300 كجم بطاطس فارم فريتس، 70 كجم دجاج، وجميعها منتجات منتهية الصلاحية وبها تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 35 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو تطبيق الإجراءات التصحيحية لتلك المنشآت.

وتم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 79 محضرًا، تنوعت مابين محاضر نقص اشتراطات صحية، ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية تقدر بـ 1 طن (لحوم، دواجن، معلبات) وذلك ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، وتم سحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها للاستخدام، والتحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 38 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (الزرقا، عزبة البرج، ميت أبو غالب، فاراسكور، الروضة، كفر البطيخ) .

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الفيوم بشن حملات تفتيشية على عدد 50 منشأة غذائية بمدينة الفيوم، مركز الفيوم، مركز ابشواي، مركز سنورس ومركز إطسا، بعضها بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة وبعضها مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين، وقد أسفرت الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، تحرير 7 محاضر إدارة منشأة بدون ترخيص، 7 محاضر عدم وجود شهادات صحية، 17 محضر ضبط منتجات بعضها منتهي الصلاحية وأخرى يشتبه في مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، 17 محضر ذبح خارج المجازر، 2 محضر عدم الإعلان عن الأسعار، وتم عرض جميع المحاضر على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

وفي إطار الدور التوعوي للهيئة القومية لسلامة الغذاء، تم المرور على 6 مصانع أغذية وتوعية القائمين عليها بدور واختصاصات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتم التوجيه لضرورة التسجيل بالهيئة وتطبيق الإجراءات الخاصة بسلامة الغذاء.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 13 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 47 منشأة غذائية، من بينهم 10 منشآت لبيع منتجات ياميش رمضان، وذلك بنطاق مراكز (الزقازيق، ديرب نجم، كفر صقر، منيا القمح، فاقوس، أبو حماد، وغيرها من المراكز)، أسفرت عن إعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (بن، عصائر سريعة التحضير، مرقة دجاج، توابل وغيرها من المواد الغذائية).

كما تم إعادة المرور على 4 منشآت غذائية سبق إمهالها فترة لتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء، وتم التأكد والتحقق من استجابة تلك المنشآت للاشتراطات الواجب توافرها في المنشأة الغذائية.

كما قام الفرع بشن حملة مشتركة مع هيئة الدواء المصرية، حيث تم المرور على أحد مخازن الأدوية، وتم التحقق من تسجيل 26 صنف، في حين وُجد 5 أصناف غير مسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتم التنبيه بضرورة توفيق الأوضاع والتسجيل بالهيئة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 17 حملة تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (ديوان عام المحافظة، مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، البيئة، جهاز حماية المستهلك)، حيث تم المرور على 116 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (مركز المنصورة، بلقاس، ميت غمر، السنبلاوين، دكرنس، نبروه، وغيرها من المراكز).

وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 433 كجم من المنتجات الغذائية الفاسدة وأخرى تبدو عليها تغير في الخواص (مصنعات دواجن، لحوم مجمدة، منتجات ألبان، مياه غازية، زيوت، مقرمشات، سناكس) وغيرها من المواد الغذائية المختلفة.

كما أسفرت تلك الحملات عن تحرير 5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، 5 محاضر عدم وجود الشهادات الصحية، 2 محضر عدم تطبيق الاشتراطات الصحية، والتحفظ على 35 كجم لحوم من قبل التموين والجهات الرقابية الأخرى.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية 10 حملات تفتيشية، حيث تم المرور على 63 منشأة غذائية بنطاق المحافظة (شبين الكوم، أشمون، قويسنا، تلا، بركة السبع)، وتم ضبط 64 صنف من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وتم إعدام جميع المنتجات في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة أسيوط بشن 19 حملة على 96 منشأة غذائية أسفرت عن ضبط وإعدام 391 كجم من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية (مكرونة، برجر، بانيه، خضار مجمد، طحينة، خل ... وغيرها من المواد الغذائية المتنوعة)، وتم تحرير محاضر الإعدام لجميع تلك المنتجات، وتم الإعدام في حضور لجنة

من مفتشي هيئة سلامة الغذاء، كما تم أخذ تعهدات على المنشآت غير المسجلة بالهيئة للتسجيل وتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحيرة بشن حملات على مراكز (دمنهور، كفر الدوار، ايتاى البارود، أبوحمص)، حيث تم المرور على 10 منشآت غذائية، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي (أجبان، زبادي، مخللات، شيبسي).

كما تم الإشتراك في حملات مكبرة مع الجهات الرقابية الأخرى (ديوان عام المحافظة، مديرية التموين، مديرية الطب البيطري، مديرية الصحة) وتم تحرير 13 محضرًا تنوعت ما بين مخالفة اشتراطات، عدم وجود شهادات صحية، ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (201 عبوة مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية، 23 كجم لحوم وكبدة مجهولة المصدر ومتغيرة الخواص الطبيعية).

وتم أخذ تعهدات على أصحاب المنشآت بتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان 8 حملات تفتيشية بالتنسيق مع مباحث التموين، حيث تم المرور على 25 منشأة غذائية، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 4 محاضر إعدام لكمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقام فرع الهيئة بمحافظة كفر الشيخ بشن 3 حملات تفتيشية على 21 منشأة غذائية بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى (التموين، مجلس المدينة، مباحث التموين).

وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج 5 حملات تفتيشية على عدد 16 منشأة غذائية في نطاق مدن ومراكز (مركز أخميم، مدينة ناصر، حي غرب سوهاج)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (زعتر، مكرونة، مقرمشات، زبادي، سناكس، آيس كريم)، وتم تحرير 2 محضر إعدام لتلك المنتجات، وأخذ تعهدات على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة للتسجيل واستكمال إجراءات الترخيص وتطبيق الاشراطات الخاصة بسلامة الغذاء.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة جنوب سيناء 2 حملة تفتيشية على 16 منشأة غذائية بمدينة شرم الشيخ – جنوب سيناء بالاشتراك مع الجهات الرقابية الأخرى (مجلس المدينة، جهاز حماية المستهلك، مباحث التموين)، أسفرت عن إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم أخد تعهدات على أصحاب المنشآت بتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأجرى فرع الهيئة بمحافظة بور سعيد حملة تفتيشية مشتركة بالتنسيق مع إدارة الطب الوقائي وجهاز حماية المستهلك، وقد أسفرت عن إعدام 500 كجم من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ضبط 860 كجم سمك بربوني متغير الخواص الطبيعية و 440 كجم كنافة عجين غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير المحاضر اللازمة.

وقام فرع سلامة الغذاء بمدينة بدر بشن حملات تفتيشية على 83 منشأة غذائية، أسفرت عن ضبط 840 كجم مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر (عصائر، شوكولاتة، منتجات ألبان، مشروبات غازية)، وتم إعدام جميع تلك المنتجات في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، كما تم التنبيه على تلك المنشآت الغذائية بضرورة الإلتزام بتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء.

