الدراسة مستمرة.. خبير تربوي: جروبات الماميز تسبب مشاكل في العملية التعليمية

أكد الخبير التربوي مجدي حمزة، أنوزارة التربية والتعليم أكدت أن الدراسة في موعدها، وأنه يجب تفعيل الحضور والغياب، إضافة إلى عقد الامتحانات الشهرية في موعدها، ولكن “جروبات الماميز” تسبب مشاكل في سير العملية التعليمية.

وقال مجدي حمزة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلاميات “ فاتن عبد المعبود وعبيدة”، أن وزارة التربية والتعليم تعمل على توزيع المناهج خلال العام الدراسي علي مدار الترم الاول والترم الثاني.

وتابع الخبير التربوي، أن هناك حشو في المناهج، ولكن الزيادة الموجودة في المناهج، لن يتم دخولها في الامتحانات، مؤكدا أن مديرية التربية والتعليم لا تطلع على الامتحانات.

