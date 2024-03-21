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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التعليم تعلن مواعيد تقييم برامج الجدارات لطلاب المدارس الفنية

وزير التعليم
وزير التعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل الخريطة الزمنية لأعمال التقييم والتحقق  للبرامج الدراسية ذات المناهج المبنية وفقاً لمنهجية الجدارات المطلوبة بسوق العمل بالمدارس الفنية للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

 قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطاب رسمي ارسلته لمديريات التربية والتعليم ، إن مواعيد التقييم وأعمال التحقق لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بالمدارس الفنية المطبق عليهم منهجية الجدارات كالتالي : 

  • سيتم تنفيذ تقييم الفرصة الثالثة البرنامج العلاجي لوحدات الفصل الدراسي الثاني لجميع الصفوف بالمدارس الفنية من السبت27 إبريل حتى الخميس 2 مايو 2024.

 

  • سيتم تنفيذ زيارات التحقق الخارجي الثانية للصفوف الثلاثة بالمدارس الثانوية الفنية المرحلة الأولى والثانية على أن يتم التحقق من تقييم وحدات طلاب الصف الثالث يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو

 

  • سيتم إرسال بيان نتيجة تقييم طلاب الدبلومات الفنية في موعد أقصاه الخميس 9 مايو واستكمال أعمال التحقق الخارجي للصفين الأول والثاني و إرسال بيان نتيجة الوحدات في موعد أقصاه السبت11 مايو.

 

  • سيتم استكمال تنفيذ زيارات التحقق الخارجي الثانية لصفوف النقل بالمدارس الثانوية الفنية جميع المراحل واعتماد نتيجة تقييم وحدات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل لجميع المدارس ، على أن يتم إرسال نتيجة التقييمات في موعد أقصاه الأحد 7 يوليو.

 

  • سيتم تنفيذ البرنامج العلاجي الدور الثاني لوحدات الفصل الدراسي الأول والثاني لطلاب الصفوف الثلاثة بالمدارس الثانوية الفنية من السبت 6 يوليو حتى الخميس11 يوليو.

 

  • سيتم تنفيذ زيارات التحقق الخارجي للدور الثاني ( الانعقاد الثاني ) للصفوف الثلاثة بالمدارس الثانوية الفنية ، على أن يتم البدء في التحقق من وحدات الصف الثالث يوم السبت 20 يوليو، و إرسال بيان نتيجة تقييم وحدات الصف الثالث الجميع البرامج في موعد أقصاه الأثنين 22 يوليو ، و استكمال تقييم وحدات الصفين الأول والثاني ، وإرسال بيان نتيجة تقييم الوحدات لصفوف النقل في موعد أقصاه 25 يوليو، قبل بداية الدور الثاني .
وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم الجدارات

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