احجز الآن.. شقق تصل لـ140 م2 بمقدم 20% فقط في العاصمة الإدارية

ينتظر الكثير من المواطنين شقق الإسكان التي تطرحها الدولة بأسعار تتناسب مع دخلهم، حيث قررت نقابة الصحفيين المصريين، مد فتح باب حجز على 96 شقة سكنية في مشروع المقصد R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة نظرًا لظروف مواعيد شهر رمضان المبارك، إلى يوم الخميس 28 مارس الجاري.

شقق الإسكان

شقق الإسكان في العاصمة الإدارية

وكشفت نقابة الصحفيين، تفاصيل الشقق السكنية في مشروع المقصد R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة المخصصة للصحفيين.

أسعار شقق الإسكان في العاصمة الإدارية

1- بلغ سعر المتر 15970 جنيهًا، بخلاف نسبة التميز.

مساحات شقق الإسكان في العاصمة الإدارية

1- تتراوح مساحات الشقق بين 114 و136 و140 مترًا.

2- مع العلم أن بيان الوحدات متوافر بمركز الخدمات في النقابة.

أنظمة سداد شقق الإسكان في العاصمة الإدارية

1- سداد 20% من إجمالي قيمة الوحدة كمقدم حجز.

2- سداد 1% مصاريف إدارية.

3- سداد 0.5% من قيمة الوحدة (مجلس أمناء).

4- سداد 10% من قيمة الوحدة عند الاستلام.

5- سداد وديعة الصيانة المقررة بواقع 5% من قيمة الوحدة.

6- سداد قيمة تقديرية (1% من قيمة الوحدة) لأعمال الصيانة عن العام الأول من تاريخ الاستلام تحت الحساب تسدد مقدمًا عند التعاقد لحين تحقيق عائد للوديعة، وتستخدم للعام التالي.

7- يجرى عمل التسوية في نهاية العام، على أن يُقسط الباقي وقدره 70% من قيمة الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية بحد أقصى 7 سنوات محمّلة بالأعباء البنكية (سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي + 2% وزارة المالية + 0.5% مصاريف إدارية).

8- تقديم شيكات آجلة بقيمة الأقساط قبل الاستلام.

9- يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ الاستلام.

كيفية التقديم على شقق الإسكان في العاصمة الإدارية

يمكن التقديم على شقق الإسكان في العاصمة الإدارية من خلال مركز خدمات نقابة الصحفيين في الطابق الأول.

يتميز كمبوند المقصد بأنه أول مشروع سكني كامل التشطيب في منطقة “R3” بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو أحدث المشروعات التي أطلقتها شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري؛ حرصت فيه على اختيار موقع ممتاز بقلب العاصمة يُسهل عملية الانتقال منه وإليه لقربه من أهم الطرق والمحاور الرئيسية.