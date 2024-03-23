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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موعد تسليم شقق الإسكان بمدينة العبور الجديدة| تفاصيل

شقق الإسكان
شقق الإسكان

تسعى الحكومة إلى توفير شقق ووحدات سكنية تتناسب مع كل الفئات بأنظمة سداد مريحة والتي من بينها طرح  وحدة سكنية بمساحات مختلفة.


شقق الإسكان الاجتماعى 


ويحاول  العديد من المواطنين معرفة خطوات الحصول علي وحدات سكنية بأسعار فى متناول اليد وعليه تقوم الحكومة بتوفير  شقق الإسكان الاجتماعي و أرض سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بأسعار مخفضة حيث يمكن للكافة مع توافر الشروط التقديم عليها.

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موعد تسليم وحدات الإسكان بالعبور الجديدة 


ويسعي الكثير من المواطنين إلي معرفة موعد تسليم وحدات الإسكان المتميز ذات الطابع الجديد بمدينة العبور الجديدة، حيث من المقرر أن يتم بداية من الإثنين الموافق 22 إبريل 2024، وحتى الخميس الموافق 13 يونيو 2024.

ومن المقرر أن يتم   تسليم 45 عمارة بها 1080 وحدة سكنية بمنطقة عمارات الزهور - بالحي 39، منطقة 2600 فدان سابقاً بالمدينة، طبقاً لمواعيد محددة.

مواعيد  تسليم وحدات الإسكان المتميز بالعبور

- موعد تسليم وحدات العمارتين 1 و 53 يوم الإثنين 22 إبريل 2024.

- موعد تسليم وحدات العمارتين 2 و 54 يوم الثلاثاء 23 إبريل 2024.

- موعد تسليم وحدات العمارتين 3و 55 يوم الأربعاء 24 إبريل 2024.

- موعد تسليم وحدات العمارتين 4 و 56، يوم الإثنين 29 إبريل 2024.

- موعد تسليم وحدات العمارتين 5 و 57، يوم الثلاثاء 30 إبريل 2024.

- موعد تسليم وحدات العمارتين، 6و 58، يوم الأربعاء 1مايو 2024.

- موعد تسليم وحدات العمارتين 7 و 59، يوم الثلاثاء 7 مايو 2024.

- - موعد تسليم وحدات العمارتين 8 و 60، يوم الأربعاء 8 مايو 2024.

- موعد تسليم وحدات العمارتين9 و 61، يوم الخميس 9 مايو 2024.

-  تسليم وحدات العمارتين 10 و 62، يوم الإثنين 13 مايو 2024.

-  تسليم وحدات العمارتين 11 و 63، يوم الثلاثاء 14 مايو 2024.

-  تسليم وحدات العمارتين 12 و 64، يوم الأربعاء 15 مايو 2024.
-  تسليم وحدات العمارتين 13 و 65، يوم الإثنين 20 مايو 2024.

-  تسليم وحدات العمارتين 14 و 66، يوم الثلاثاء 21 مايو 2024.

- موعد تسليم وحدات العمارتين 15 و 67، يوم الأربعاء 22 مايو 2024.

- موعد تسليم وحدات العمارتين 16 و 68، يوم الإثنين 27 مايو 2024.

-  تسليم وحدات العمارتين 17 و 69، يوم الثلاثاء 28 مايو 2024.

- موعد تسليم وحدات العمارتين 18 و 71، يوم الأربعاء 29 مايو 2024.

- موعد تسليم وحدات العمارتين 19 و 72، يوم الإثنين 3 يونيو 2024.

-  تسليم وحدات العمارتين 20 و 47، يوم الثلاثاء 4 يونيو 2024.

-  تسليم وحدات العمارتين 48 و 49، يوم الأربعاء 5 يونيو 2024.

-  تسليم وحدات العمارتين 50 و 51، يوم الإثنين 10 يونيو 2024.

-  تسليم وحدات العمارة 52، يوم الثلاثاء 11 يوينو 2024.

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بدون شروط.. طرح شقق سكنية متشطبة سوبر لوكس بـ 760 ألف جنيه بالمحافظات

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موعد المتخلفين عن استلام شقق الإسكان 


ومن المقرر تخصيص يومي الأربعاء والخميس 12 و13 يونيو 2024، للذين تخلفوا عن الاستلام.

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