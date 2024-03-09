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رئيس التحرير
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350 ألف جنيه.. تفاصيل شقق الإسكان الاجتماعي المتاحة والأوراق المطلوبة

ندى باهي مذيعة صدى
ندى باهي مذيعة صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية حول طرح هيئة المجتمعات العمرانية شقق جديدة لمحدودي الدخل، وتقسط حتى ٣٠ عاما وبمساحات تصل ل 90 مترا.


حيث تستعد هيئة المجتمعات العمرانية لطرح شقق جديدة ضمن آلية الإتاحة الدائمة لتخصيص الوحدات السكنية الشاغرة في عدد من المدن الجديدة ويمكن للمواطنين الراغبين في حجز وحدة داخل إعلان سكن لكل المصريين معرفة الشروط التي حددها صندوق الإسكان الاجتماعي عن طريق الدخول للموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة.


وكان طرح بالفعل  صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، شقق سكنية للمواطنين محدودي الدخل في كافة المحافظات، وذلك في الطرح الجديد (الإعلان 18) لشقق سكن لكل المصريين لمحدودي الدخل ومن المقرر أن يتم بدء حجز الشقق في الربع الأول من عام 2024 وبالتحديد في شهر مارس الجاري و تتراوح مساحات شقق سكن لكل المصريين 2024 التي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، بين 75 و90 مترًا.


وتبلغ أسعار شقق سكن لكل المصريين ما بين 350 ألفًا و500 ألف جنيه، كما أن الأسعار تختلف بناء على نسب التميز والمدينة المطروح بها الوحدة.

أسعار شقق الإسكان وزارة الاسكان الإسكان الاجتماعي وحدات سكنية شقق الإسكان

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