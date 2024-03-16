بدون شروط.. طرح شقق سكنية متشطبة سوبر لوكس بـ 760 ألف جنيه بالمحافظات

تلقى شقق الإسكان الجديدة رواجا كبيرا لدى المواطنين، في الوقت الذي كشف المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، عن كافة الشروط الحصول على وحدة سكنية في مشروع "داره" المطروح حاليًا في 8 محافظات بمختلف أنحاء الجمهورية، وبنظام التقسيط المريح.

وأوضح صديق، خلال تصريحات تلفزيونية، بأنه لا توجد أي شروط أو قيود للتقديم على شقق مشروع "داره" في 8 محافظات، مشيرًا إلى أنه بإمكان الذين حصلوا على شقق سكنية من الدولة التقديم على شقق الصندوق في مشروع "داره".

شقق الإسكان بالمدن الجديدة

وأكد صديق، أن أسعار شقق مشروع "داره" تتراوح بين 760 ألف جنيه و4 ملايين و640 ألف جنيه، وأنظمة سداد تتمثل في دفع 15% من قيمة الوحدة مقدم حجز، وتقسيط باقي ثمن الشقة على 5 سنوات بدون فوائد.

وبحسب الخط الساخن للصندوق، بلغ متوسط مساحات شقق الصندوق في مدينة مدينة نصر 182 مترًا (3 غرف + 3 حمامات)، تشطيب سوبر لوكس، على أن يتسلم العميل الشقة خلال عامان.

وتبدأ أسعار شقق صندوق التنمية الحضرية في مدينة نصر من 4 مليون 640 ألف جنيه، ويتم الحجز من خلال سداد جدية حجز بقيمة 15% من قيمة الوحدة، على أن يتم سداد باقي ثمن الوحدة على فترة حتى 5 سنوات بدون فوائد، وفي حال سداد سعر الوحدة كاملًا (كاش) يتم خصم 8% من قيمة الوحدة.

وخصص صندوق التنمية الحضرية رقم خط ساخن للمشروع، وهو 15444؛ وذلك بهدف تسهيل تواصل المواطنين الراغبين في الحجز للاستفسار والاستعلام عن كل ما يتعلق بالمشروع، بما في ذلك أنظمة الدفع وتسهيلاتها.

وأصدر صندوق التنمية الحضرية، الأربعاء الماضي، تنويهًا هامًا لراغبي حجز شقق الصندوق في مشروع "داره"، قائلا عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إنه في إطار ما يشهده الصندوق من إقبال مكثف من المواطنين راغبي الحجز للوحدات السكنية بمشروعات الصندوق، ورغبة من الصندوق في توحيد البيانات والمعلومات عن المشروعات والوحدات، وكذا أسلوب وطريقة الحجز، يكون الحجز عن طريق الاتصال بالرقم المختصر 15444، أو مكاتب الحجز بمقرات المشروعات.

وأضاف صندوق التنمية الحضرية، أن حجز الوحدات لن يتم إلا عن طريق تحويل أو إيداع مقدمات التعاقد بحسابات الصندوق بفروع بنك القاهرة.

وأشار الصندوق، إلى أنه لا توجد ثمة مصروفات أو طلب لمبالغ نقدية من أي جهة أو وسطاء بأي شكل أو تحت أى مسمى من العملاء نظير تأدية خدمة حجز الوحدات أو المعاينات أو ما شابة ذلك.

خطوات تقديم على شقق الإسكان

والجدير بالذكر، أن يتساءل الكثير من المواطنين عن خطوات التقديم على شقق الإسكان الإجتماعي وكيف يمكنهم التسجيل فيها، فهذا الأمر يمكن حدوثه من خلال بعض الخطوات البسيطة والتي منها:

يتم الدخول على الموقع الرسمي الخاص بـ صندوق الاسكان الاجتماعي .

يتم بعد ذلك اختيار الأيقونة الخاصة بحجز الوحدات السكنية.

يتم بعد ذلك تسجيل الدخول على الموقع بالحساب الخاص بالمواطن المقدم.

إذا كان المواطن لا يمتلك حسابًا خاص به على الموقع فإنه يجب أن يقوم بإنشاء حساب جديد.

يتم إدخال جميع البيانات الخاصة بالمواطن على الموقع والتأكد من صحتها.

يتم الموافقة على جميع الشروط التي تكون مكتوبة والتي تخص التقديم على شقق الإسكان .

يتم دفع الرسوم الخاصة بعملية التقديم على الشقق ومن ثم إتمام عملية التقديم.

وهناك بعض الشروط التي يجب على المواطن المقدم توفيرها للحصول على شقق الإسكان الإجتماعي، فمن ضمن تلك الشروط: