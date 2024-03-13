الحق احجز| وحدات سكنية جديدة لمحدودي الدخل من الإسكان.. التفاصيل وشروط التقديم

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، طرح شقق سكنية للمواطنين محدودي الدخل في كافة المحافظات، وذلك في الطرح الجديد (الإعلان 18) لشقق سكن لكل المصريين لمحدودي الدخل.

الطرح الجديد لشقق سكن لكل المصريين

الإسكان تطرح وحدات سكنية بالتقسيط لمحدودي الدخل

الطرح الجديد لشقق سكن لكل المصريين (الإعلان 18) لمحدودي الدخل، وطريقة التقديم والشروط والأوراق المطلوبة، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم.

موعد طرح شقق سكن لكل المصريين 5

أعلن صندوق الإسكان، عن موعد طرح شقق "سكن لكل المصريين"، وأوضح أن بدء حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، يكون في الربع الأول من عام 2024 وبالتحديد في شهر مارس 2024 الجاري.

مساحات شقق سكن لكل المصريين 5

تتراوح مساحات شقق سكن لكل المصريين 2024 التي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، بين 75 و90 مترًا.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق سكن لكل المصريين 5

1 - صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية).

2 - كذلك تقديم قسيمة الزواج.

3 - كما يتم تقديم شهادة ميلاد الأولاد إذا وُجدوا.

4 - تقديم مستندات إثبات الدخل ويكون الدخل المذكور هو صافي الدخل الشهري للمتقدم للحجز.

5 - إذا كان المتقدم متزوجًا عليه تقديم مفردات مرتب الزوجة، وإذا كانت لا تعمل يتم تقديم إقرار يفيد ذلك.

6 - يتم تقديم إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل الذي تم الحصول عليه وقت السداد في البريد.

أسعار شقق سكن لكل المصريين 5

تتراوح بين 350 ألفًا و500 ألف جنيه، موضحًا أن الأسعار تختلف بناء على نسب التميز والمدينة المطروح بها الوحدة.

شقق الإسكان 2024

شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 5

1 - ألا تقل سن المتقدم عن 21 عامًا.

2 - ألا تزيد سن المتقدم على 51 عامًا.

3 - ألا تزيد سن أصحاب المعاشات على 75 عامًا بحد أقصى.

4 - ألا يكون المتقدم قد استفاد من طروحات الدولة من قبل سواء وحدات سكنية أو قطع أراضٍ.

5 - تقديم إثبات بحصوله على راتب لا يقل عن 2700 جنيه ولا يزيد على 7000 جنيه سواء كان أعزب أو متزوجًا.

6- تقديم مستند الإقامة بما يتناسب مع الوحدات المتاحة بأقرب مدينة جديدة سواء محل الإقامة أو محل العمل.

أماكن طرح شقق سكن لكل المصريين 5

- بمدينة 6 أكتوبر الجديدة.

- بمدينة 15 مايو.

- بمدينة العبور الجديدة.

- مدينة بدر.

- بمدينة حدائق العاصمة.

- بمدينة السادات.

- بمدينة برج العرب الجديدة.

- بمدينة الفيوم الجديدة.

- بمدينة بني سويف الجديدة.

- بمدينة سوهاج الجديدة.

- بمدينة أسيوط الجديدة.

- بمدينة أخميم الجديدة.

- بمدينة قنا الجديدة.

- بمدينة أسوان الجديدة.