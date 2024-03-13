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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اتصال عاجل من وزير الخارجية الإيراني بنظيره العراقي .. ماذا جرى؟

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني ونظيرة العراقي

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، لبحث العلاقات الثنائية وقضايا الأمن الإقليمي، وفقا لوكالة تسنيم الإيرانية.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية الإيرانية، جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين إيران والعراق، والتأكيد على ضرورة مواصلة الاتجاه الإيجابي وتنفيذ الاتفاقيات بين كبار المسؤولين في البلدين.

وأضاف البيان: "كما تم التطرق إلى التطورات الأخيرة في علاقاتهما الثنائية، مشيرين إلى لقاء الرئيسين على هامش قمة منتدى الدول المصدرة للغاز الأخيرة في الجزائر".

وأشار البيان إلى أن عبداللهيان ونظيره العراقي شددا على أهمية زيادة المفاوضات والتعاون بين البلدين لتعزيز الأمن في المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك، ناقش الجانبان الوضع في غزة، وشددا على الحاجة إلى زيادة الجهود والإجراءات السياسية لوقف العنف وضمان التسليم السريع للمساعدات الإنسانية إلى القطاع الساحلي الفلسطيني.

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