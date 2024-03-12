الاتحاد الأوروبي يدرس اتخاذ إجراءات ضد إيران بسبب نقل صواريخ إلى روسيا

قالت مسودة نتائج القمة المقرر عقدها الأسبوع المقبل إن زعماء الاتحاد الأوروبي مستعدون للرد بإجراءات جديدة ومهمة ضد إيران وسط تقارير تفيد بأن طهران قد تنقل صواريخ باليستية إلى روسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا.



وجاء في مسودة النص التي اطلعت عليها رويترز 'يدعو المجلس الأوروبي الأطراف الثالثة إلى التوقف فورا عن تقديم الدعم المادي للحرب العدوانية التي تشنها روسيا على أوكرانيا'.

قالت ستة مصادر لرويترز إن إيران زودت روسيا بعدد كبير من الصواريخ الباليستية أرض-أرض القوية، مما أدى إلى تعميق التعاون العسكري بين البلدين الخاضعين لعقوبات أمريكية.



وجاء في مسودة نتائج القمة التي ستعقد يومي 21 و22 مارس أن 'التقارير التي تفيد بأن إيران قد تنقل صواريخ باليستية وتكنولوجيا ذات صلة إلى روسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا مثيرة للقلق للغاية'.

وأضاف أن 'الاتحاد الأوروبي مستعد للرد بسرعة وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك اتخاذ إجراءات جديدة وهامة ضد إيران'.



وقالت الاستنتاجات أيضًا إن الزعماء سيدعوون الممثل الأعلى جوزيب بوريل والمفوضية إلى إعداد المزيد من العقوبات ضد بيلاروسيا وكوريا الشمالية وإيران.



وأبقت فرنسا وألمانيا وبريطانيا في سبتمبر الماضي على العقوبات المتعلقة بالصواريخ الباليستية والانتشار النووي على إيران والتي كان من المقرر أن تنتهي في أكتوبر بموجب الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.