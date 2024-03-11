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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران توجه رسالة إلى الدول الغربية بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا

إيران
إيران

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، إن استمرار الغرب في إمداد أوكرانيا بالأسلحة يشير إلى عدم رغبتهم في تعزيز تسوية الصراع.

وأوضح كنعاني وفقا لوكالة تسنيم الإيرانية: "منذ بداية هذه الأزمة، ونحن نصر على الحل السياسي ونعرب عن استعدادنا للعمل كوسيط للمساعدة في وضع حد لهذه الحرب".

وأضاف: "للأسف، ما نشهده هو مزيد من التصعيد للصراع، وإمدادات مساعدات الأسلحة الغربية تشير إلى أن هذه الدول لا تريد الترويج لتسوية الأزمة".

وقالت طهران مرارا إنها مستعدة للعمل كوسيط في محاولة لتسوية الأزمة الأوكرانية. 

كما شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، على أن إمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا لن تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع.

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