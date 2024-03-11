وزير الدفاع الإسرائيلي: إيران تستعد لرعب رمضان

زعم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الإثنين أن إيران تسعى إلى الترويج لهجمات كبيرة من خلال تهريب الأسلحة إلى الضفة الغربية.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي لقوات وحدة النخبة دوفديفان، أنه "علينا أن نستعد لتزايد الإرهاب خلال شهر رمضان"، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وتابع: "تعمل إيران على تصعيد حدة الهجمات من خلال تهريب العديد من الأسلحة"، واصفاً الأسلحة بأنها "عالية الجودة".

وكانت إسرائيل قد أعلنت في وقت سابق أنها أحبطت محاولات تهريب متفجرات إيرانية الصنع إلى إسرائيل والضفة الغربية من الأردن.