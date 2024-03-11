إيران: أمريكا طرف في الحرب على غزة ومسؤولة عن بدئها واستمرارها ومنع إنهائها

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة طرف في الحرب على غزة ومسؤولة عن بدئها واستمرارها ومنع إنهائها.

وأضاف كنعاني خلال مؤتمر صحفي: "أمريكا مسؤولة عن استمرار الحرب في غزة ويمكنها إنهائها في حال وجود إرادة سياسية".

وتابع: "نأمل أن نشهد في شهر رمضان إجراءات إقليمية ودولية رادعة لإنهاء التوحش الصهيوني في غزة".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال أمس، إن بلاده ستواصل قيادة الجهود الدولية لإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى أكثر من مليوني شخص يعانون الحصار منذ أشهر في قطاع غزة، مضيفًا أن واشنطن ستواصل العمل "دون توقف" من أجل التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع على الأقل.

وأوضح، في بيان نشره البيت الأبيض، بمناسبة حلول أول أيام شهر رمضان، أن أمريكا ستواصل العمل مع إسرائيل لتوسيع عمليات إيصال المساعدات لقطاع غزة برًا.

ولفت إلى أن "الحرب في غزة سببت معاناة مروعة للشعب الفلسطيني"، مشيراً إلى أن "أكثر من 30 ألف فلسطيني سقطوا في حرب غزة، معظمهم مدنيون، وبعضهم أفراد من عائلات مسلمين أمريكيين".

وتابع: "مصرون على أن تعمل إسرائيل على تسهيل فتح مزيد من الطرق والمعابر لتوصيل المزيد من المساعدات".

وأضاف: "سنواصل العمل نحو مستقبل من الاستقرار والأمن والسلام يتضمن حل الدولتين وهو الطريق الوحيد نحو سلام دائم".