وزير الخارجية الإيراني يشن هجوما عنيفا على مجلس الأمن بشأن غزة

استنكر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان استمرار عجز مجلس الأمن الدولي عن وقف الحرب على قطاع غزة والضفة الغربية.

جاء ذلك في رسالة بعثها عبداللهيان إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ورئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وكذلك وزراء خارجية الدول الإسلامية ودول أخرى في جميع أنحاء العالم.

وقال وزير الخارجية الإيراني في رسالته، إن فشل مجلس الأمن في وضع حد لحرب الإبادة الجماعية على غزة يعود إلى قيام الولايات المتحدة بمنع تحركات المجلس الفعالة من خلال اللجوء المفرط لحق النقض.

وفي إشارة إلى الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أشهر على غزة، دعا عبد اللهيان إلى اتخاذ إجراءات جدية لمساعدة الناس في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وأكد أنه مع بداية شهر رمضان المبارك، من الضروري للغاية أن يقوم المجتمع الدولي بإيجاد طرق عملية واتخاذ إجراءات جادة لدعم الشعب الفلسطيني، والوقف الفوري للهجمات العسكرية ضد قطاع غزة وإيجاد طريقة للخروج من الوضع المزري الحالي.