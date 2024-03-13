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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التهجير.. وزير الخارجية الإيراني يكشف السبب وراء الحرب الإسرائيلية على غزة

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن التصرفات الإسرائيلية في قطاع غزة هي دليل على “سياسة الإبادة الكاملة للشعب الفلسطيني وهويته" المتعمدة.

وأوضح عبد اللهيان، في رسالة بعث بها بشكل خاص إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ومجلس الأمن الدولي يامازاكي كازويوكي، ونشرتها وزارة الخارجية الإيرانية عبر قناتها على “تليجرام”، أن إسرائيل من خلال منع إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وفرض حصار كامل على غزة، تعتزم “محو كل علامات الحياة والهوية الفلسطينية، وطرد سكان القطاع والضفة الغربية قسراً إلى دول الجوار”.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني، أن هذا النهج يظهر أن هذا النظام الإجرامي يتعمد انتهاج سياسة الإبادة الكاملة للشعب الفلسطيني وهويته، مشيرا إلى أنه ينبغي اتخاذ إجراءات فعالة لمنع أي أعمال إسرائيلية عدوانية ضد الفلسطينيين خلال شهر رمضان المبارك.

وفي وقت سابق، قال مصدر كبير في حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إن الحركة تلقت عرضا دوليا لوقف إطلاق نار ممتدا في قطاع غزة.

وأضاف المصدر في حماس، في تصريحات للعربية، أن العرض الدولي الذي تلقته الحركة سيتخلله الإفراج عن محتجزين من الأطفال والنساء وكبار السن.

وأوضح المصدر أن الحركة وافقت على مبادرة أمريكية معدلة تقضي بوقف النار وعودة تدريجية للنازحين.

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