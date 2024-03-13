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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد الفوز بترشيح حزبيهما.. بايدن وترامب يخوضان مرحلة جديدة من الانتخابات الرئاسية

صدى البلد

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "بعد الفوز بترشيح حزبيهما.. بايدن وترامب يخوضان مرحلة جديدة من الانتخابات الرئاسية الأمريكية".

وقال التقرير: "في مواجهة للمرة الثانية على التوالي فاز الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب بترشيح حزبيهما بانتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر المقبل".

وأضاف: "بايدن كان في حاجة لأصوات 1968 مندوبا للفوز بالترشيح ولكنه تجاوز هذا العدد مع ظهور نتائج الانتخابات في جورجيا، الولاية التي تتمتع بأهمية كبيرة في هذه المرحلة من الانتخابات وسط التجاذبات السياسية للولايات المتحدة".

وتابع: "كما لحق ترامب بركب بايدن، فتمكن هو الآخر بعد مرور وقت قصير من نتيجة منافسه الديمقراطي من حصد أصوات 1215 مندوبا المطلوبة لضمان ترشيح الحزب الجمهوري له لخوض انتخابات الرئاسة، حيث كانت جورجيا هي أيضا ضمن ولايات المنافسة التي يواجه فيها ترامب اتهامات جنائية بسبب مساعيه لإغاء نتائج الولاية في اقتراع 2020".

وإلى حد بعيد كانت هذه النتيجة محسومة سلفا بعد أن أزاح ترامب السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي عن سباق الترشح للحزب الجمهوري الأسبوع الماضي

 

 

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