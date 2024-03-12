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تحقيقات وملفات

سعر المتر 8500 جنيه|حجز شقق الإسكان المتميز كاملة التشطيب بمقدم 60 ألف.. تعرف على موعد الاستلام

شقق الاسكان الجديدة
شقق الاسكان الجديدة

بدأت هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان في إجراءات طرح شقق الإسكان المتميز في مدينة العبور الجديدة، وإليكم الأسعار والسداد والأقساط، إذ يصل سعر المتر في العبور الجديدة إلى 8,500 جنيها، وهو سعر ثابت لجميع المساحات، وسجلت الشقة مساحة 90 متر سعر 803 ألف جنيها، أما الشقة 93 متر بلغ سعرها 825000 جنيها.

حجز شقق سكنية في العبور

و مساحة الشقة 90 متراً، يتم سداد مبلغ 60 ألف جنيه جدية حجز، وبعدها يتم استكمال المقدم بقيمة 20% من ثمن الوحدة ويتم سداد مبلغ 113000 جنيها.

ويوجد دفعة استلام 10% من ثمن الوحدة وهو ما يعادل 80 ألف جنيه، وبالتالي يصل المبلغ المتبقى لـ562 ألف جنيه.

أما القسط الربع سنوى يبلغ قيمة 71 ألف جنيها إذا كان السداد على ثلاث سنوات، أو 51 ألف جنيه، إذا كان السداد لمدة 5 سنوات، أو 43 ألف جنيه إذا كان السداد على 7 سنوات.

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بينما يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط بها قبل الاستلام وسداد وديعة الصيانة، كما أنه لا يحق للأسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة، ويتم استكمال الإجراءات وفقًا للقواعد المتبعة في هذا الشأن.

طرح شقق سكنية كاملة التشطيب

وبلغ سعر المتر بمدينة العبور الجديدة 8.500 جنيها، وهو سعر ثابت لجميع المساحات، وسجلت الشقة مساحة 90 متر سعر 803 ألف جنيها، أما الشقة 93 متر بلغ سعرها 825000 جنيها.

و مساحة الشقة الـ 90 متراًت، يتم سداد مبلغ 60 ألف جنيه جدية حجز، وبعدها يتم استكمال المقدم بقيمة 20% من ثمن الوحدة ويتم سداد مبلغ 113000 جنيها،  وسجلت الشقة الـ90 مترًا، 803 ألف جنيه، كما سجلت الشقة الـ93 مترًا، 825 ألف جنيه. 

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ويتم استكمال سداد 20 % + (1 % مصاريف إدارية، و0.5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء القرعة العلنية اليدوية، كما يتم سداد 10 % من إجمالى ثمن الوحدة عند الاستلام، وهو ما يعادل 80 ألف جنيه، ويتم سداد باقي ثمن الوحدة (70 %) على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة (3 أو 5 أو 7 سنوات) محملة بالفائدة على رصيد المدين، تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح.

ويتم سداد 2 % طبقًا لتعليمات وزارة المالية + 0.5 % مصاريف تحصيل، وستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط بها قبل الاستلام وسداد وديعة الصيانة، وبلغ القسط الربع سنوى سيكون 71 ألف جنيه في حال السداد على 3 سنوات، كما بلغ القسط 51 ألف جنيه في حال السداد على 5 سنوات، كما بلغ القسط 43 ألف جنيه في حال السداد على 7 سنوات.

شقق الإسكان المتميز 2024

وأعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان عن طرح تكميلى يتضمن 768 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمساحات تتراوح ما بين 89 و93 مترا مربعا، بمدينة العبور الجديدة، وعدد من الوحدات السكنية بمدينة أسيوط الجديدة.

وسوف نرصد لكم خصائص شقق الإسكان المتميز في العبور الجديدة، والتي جاءت كالتالي:

- عدد الوحدات السكنية 869 .

2- الوحدات كاملة التشطيب

3- الحجز بنظام القرعة العلنية اليدوية.

4- الحجز من خلال بنك التعمير والإسكان.

5- الشقق لكن لم يحالفهم الحظ بحجز وحدة سكنية خلال الفترة من ۲۰۲۳/۱۲/۱۷ وحتى ٢٠٢٤/١/١١ ولم يقوموا بسحب جدية الحجز.

6- الحجز بنفس شروط الطرح السابق.

كما نرصد لكم أسعار شقق الإسكان المتميز في العبور الجديدة، والتي جاءت كالتالي:

1- سجل المتر 8500 جنيه وهو ثابت لكل المساحات.

2- مقدم 60 ألف جنيه.

3- سجلت الشقة الـ 90 مترًا، 684 ألف جنيه.

4- سداد 60 ألف جنيه جدية حجز.

5- استكمال مقدم جدية الحجز لـ 20%، بحيث يتم سداد 113 ألف جنيه.

6- سداد 87 ألف جنيه.

7- سداد 68 ألف جنيه وقت التعاقد.

8- سدد ما يتبقى 70% على فترات 3 و5 و7 سنوات.

9- القسط الربع سنوي على 3 سنوات، 58 ألف جنيه.

10- القسط الربع سنوي على 5 سنوات، 42 ألف جنيه.

11- القسط الربع سنوي على 7 سنوات، 35 ألف جنيه.

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