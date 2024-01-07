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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بالتقسيط 15 سنة .. وحدات سكنية بالمناطق الجديدة| تفاصيل

شقق سكنية
شقق سكنية

تسعى الدولة إلي توفير شقق ووحدات سكنية تتناسب مع دخل الفرد والأسرة بشكل دوري ومستمر وبأسعار مدعومة حيث تستعد هيئة المجتمعات العمرانية لطرح شقق جديدة ضمن آلية الإتاحة الدائمة لتخصيص الوحدات السكنية الشاغرة في عدد من المدن الجديدة.

سكن لكل المصريين

ويمكن للمواطنين الراغبين في حجز وحدة داخل إعلان سكن لكل المصريين معرفة الشروط التي حددها صندوق الإسكان الاجتماعي.

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بـ410 آلاف جنيه في 8 محافظات وبالتقسيط المريح..موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي

طرح حجز شقق الإسكان الاجتماعي

ووفرت وزارة الإسكان الاجتماعي  الحجز ف شقق الإسكان حيث يمكن للمواطنين الراغبين فى الحصول علي وحدات سكنية الدخول للموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة.

طرح وحدات سكنية جديدة في القاهرة بالتقسيط


وطرح الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، التابع لوزارة الإسكان، وحدات سكنية جديدة محافظة القاهرة بمنطقة حلوان.

تفاصيل الحجز فى شقق الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة

- تم طرح كراسات الشروط في مقر الجهاز بحلوان.

- كما تباع كراسة الشروط بـ351 جنيهًا.

- بلغ عدد شقق الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة 43 وحدة سكنية.

- الشقق جاهزة للاستلام.

- ومن المقرر أن يتم الاستلام خلال شهر فبراير 2024.

- تتوافر وحدات الإسكان كاملة المرافق.

- الوحدات نصف تشطيب.

أماكن شقق الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة

- تقع شقق الإسكان الجديدة في القاهرة بالمجاورة الأولى بالمجتمع السكنى الجديد – أطلس – حلوان.


- تتراوح مساحات شقق الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بين 67 و97 مترًا.

أسعار شقق الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة


و تتراوح أسعار شقق الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة الأسعار بين 500 ألف و730 ألف جنيه حيث  يبلغ سعر المتر بين 7475 جنيهًا و7549 جنيهًا. فيما يبلغ سعر الشقة الـ90 مترًا، حوالي 686 ألف جنيه ويبلغ سعر الشقة الـ67 مترًا، حوالي 507 آلاف جنيه.

ويتراوح  سعر الشقة  ذات المساحة 96 مترًا، حوالي 727 ألف جنيه.

وفيما يخص أنظمة سداد شقق الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة يتم دفع 10% جدية حجز عند التقدم بطلب الحصول على الوحدة السكنية والتي تترواح ما بين 50 و65 ألف جنيه.

كما أنه يشترط سداد دفعة تخصيص 15% خلال 5 أيام عمل من سداد جدية الحجز كما يتم سداد دفعة استلام 25% خلال شهرين من سداد دفعة التخصيص.

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بـ410 آلاف جنيه في 8 محافظات وبالتقسيط المريح..موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي

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بأسبقية التقديم.. خطوات حجز شقق الإسكان كاملة التشطيب

ويتم تقسيط نسبة الـ 50% المتبقية على أقساط شهرية لمدة 5، أو 10، أو 15 سنة وفقاً لإمكانيات ورغبة العميل فيما يتم خصم 3% في حال السداد (كاش).

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