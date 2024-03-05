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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار شقق جنة في الطرح الجديد من الإسكان والأقساط وطريقة السداد

صدى البلد

بدأت وزارة الإسكان، إجراءات الطرح تكميلي في مدينة 6 أكتوبر ضمن مشروع جنة تم زيادة سعر المتر وأصبح 11070 جنيه بدلا من 9580 جنيه، حيث وصل فارق السعر 1490 جنيه في المتر.

وومن المقرر طرح 480 شقة سكنية بمشروع "جنة"، بمدينتي 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة للعملاء الذين لم يحالفهم الحظ بحجز وحدة سكنية بمشروع جنة، والتي سبق طرحها في الإعلان السابق، ولم يقوموا بسحب جدية الحجز.

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شقق مشروع جنة في 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة

في مدينة 6 أكتوبر تم زيادة سعر المتر وأصبح 11070 جنيه بدلا من 9580 جنيه حيث .

وفي القاهرة الجديدة تم تثبيت السعر عند 11575 للمتر.

1- سيكون الحجز بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (online) من خلال بنك التعمير والإسكان.

2- يأتي الطرح في إطار حرص الهيئة على توفير وحدات سكنية متنوعة للمواطنين بالمدن الجديدة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير مختلف أنماط الوحدات السكنية للمواطنين بما يتلاءم مع إمكاناتهم ويناسب احتياجاتهم.

مساحات شقق مشروع جنة في 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة


- تتراوح مساحات شقق جنة تتراوح بين 100 و150 م2.

أنظمة سداد شقق مشروع جنة في 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة

1- يتم استكمال سداد 20%.
2- سداد 1% مصاريف إدارية.
3- سداد 0.5% لصالح مجلس الأمناء، وذلك من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجر الإلكتروني.
4- سداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام.
5- سداد باقي ثمن الوحدة 70% على أقساط ربع سنوية متساوية.
6- يتم السداد على 3 أو 5 أو 7 سنوات محملة بالفائدة على رصيد المدين، تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح.
7- سداد 2% طبقاً لتعليمات وزارة المالية.
8- 0.5% مصاريف تحصيل.
9- يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة.
10- تقديم شيكات آجلة بالأقساط بها قبل الاستلام وسداد وديعة الصيانة.

شروط شقق مشروع جنة في 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة

1- عدم سابقة الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي للمتقدم وزوجته وأولاده القصر.
2- لا يحق للأسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة.
3- يتم استكمال الإجراءات وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

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