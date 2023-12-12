بصورة البطاقة.. كيفية الاستعلام عن إسكان الشباب

يبحث عدد كبير من المواطنين عن شقق الاسكان الاجتماعي التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتوفير سكن جيد لكل من محدودي ومتوسطي الدخل، لذلك يبحث الكثير عن طرق الاستعلام عن طلب حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 باستخدام الرقم القومي.

ويستعرض صدى البلد طريقة وخطوات الاستعلام عن طلب حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 باستخدام الرقم القومي.

خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2023 بالرقم القومي

يُمكن للمواطنين الذين قاموا بـ حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023، الاستعلام عن الطلب الخاص بهم من خلال اتباع عددًا من الخطوات، والتي تتمثل في:

- الدخول على الموقع الرسمي لـ صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري عبر هذا الرابط.

- الضغط على أيقونة «طلبات».

- اختيار «طلبات متابعة الملفات بشركات الاستعلام».

- إدخال البيانات الخاصة بالمستخدم، المتضمنة: «الرقم القومي وكلمة المرور»، أو إنشاء حساب جديد إذا لم يكن مقدم الطلب يملك واحدًا.

- تحديد المشروع المتقدم للحصول على وحدة سكنية به.

- تسجيل تاريخ التسديد ومقدم جدية الحجز.

- تسجيل موعد التقديم.

- الضغط على كلمة «استعلام».

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

كذلك يُمكن لكل من تقدم بطلب حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023، الاستعلام عن طلبه من خلال الاتصال بأرقام الخط الساخن عبر 5777 أو عبر 118، أو من خلال رقم 090071117 من أي خط أرضي، وذلك طوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً، عدا يومي الجمعة والسبت.

شقق وزارة الإسكان

في سياق متصل، كانت وزارة الإسكان قررت تأجيل الحجز الإلكتروني لـ الوحدات السكنية المطروحة في الطرح الإسكاني لأكثر من 22 ألف وحدة سكنية في 5 مدن جديدة وهم: (جنة – دار مصر – سكن مصر – الإسكان المتميز – قطامية جاردنز)، وذلك لتحديث الموقع الإلكتروني للحجز، التابع لـ بنك التعمير والإسكان الذي يتم الحجز من خلاله.

وتواصل الدولة جهودها في توفير المزيد من شقق الإسكان الاجتماعي، ويهتم المتقدمين للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي الإعلان الـ 16، بمعرفة موعد استلام الوحدات والاستعلام عن نتيجة الطلب، وذلك بعد أن انتهت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من استقبال طلبات التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي.

شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 16

كشف صندوق الإسكان الاجتماعي عن عدة طرق للاستعلام عنها باستخدام الرقم القومي في الإعلان رقم 16، هذا ما سوف نستعرضه خلال السطور القادمة.

طرق الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي الاعلان 16

من ناحية أخري يمكن الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي الاعلان 16 بالرقم القومي إلكترونيا، وذلك عبر إتباع الخطوات التالية:

1) قم بزيارة موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

2) اختر أيقونة مشروع الاسكان من القائمة الرئيسية للموقع.

3) إدخال رقم المشروع الذي تقدمت به للحصول على وحدة سكنية.

4) إدخال جميع بيانات المتقدم للاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان رقم 16.

5) انقر على زر «استعلام».

6) ستظهر حالة طلبك المقدم للتخصيص، وفي حالة الرفض سيتم ذكر السبب.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

والجدير بالذكر أن صندوق الإسكان الاجتماعي كان قد أشار إلى وجود طرق أخرى للاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان رقم 16، وذلك من خلال عدة أرقام ساخنة متاحة للرد على جميع استفسارات المتقدمين لحجز شقق الإسكان الاجتماعي، وهي:

- اتصل بالرقم 1188 أو 5777 من أي هاتف محمول.

- اتصل بالرقم 090071117 من أي خط أرضي.

كما حدد صندوق الإسكان طريقة استعلام بالرقم القومي في الإعلان رقم 16 من خلال إرسال رسالة نصية تحتوي على الرقم القومي لصاحبه إلى رقم 1124، وسيتم خصم 3 جنيهات من رصيد المستخدم.

كيفية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي؟

وأشار صندوق الإسكان الاجتماعي إلى وجود طرق أخرى للاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان رقم 16، وذلك من خلال عدة أرقام ساخنة متاحة للرد على جميع استفسارات المتقدمين لحجز شقق الإسكان الاجتماعي، وهي:

- اتصل بالرقم 1188 أو 5777 من أي هاتف محمول.

- اتصل بالرقم 090071117 من أي خط أرضي