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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

فرصة.. الإسكان تطرح شقق جديدة في أكتوبر بمقدم 150 ألف جنيه| تفاصيل

شقق الإسكان الاجتماعي
شقق الإسكان الاجتماعي

تسعى الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية جاهدة لتوفير سكن ملائم للمواطنين، كما تعمل على توفير مجموعة من الشقق لمساعدة الشباب في بناء حياتهم، حيث عملت على إنشاء مدن ومجتمعات عمرانية جديدة وإعطاء الأولوية بها للمواطنين ذوي الدخل المنخفض.

شقق الإسكان الاجتماعي 

طرح لمن لم يحالفهم الحظ

وتستعد وزارة الإسكان لطرح عدد من المشروعات خلال الفترة المقبلة ضمن الإسكان المتميز والفاخر، حيث سيتم طرح مراحل تكميلة من المشروعات السابقة، بجانب وحدات جديدة لأول مرة.

الطرح الأول سيكون يوم 3 مارس المقبل، وهو عبارة عن طرح تكميلي لـ 480 وحدة سكنية بمشروع "جنة"، بمدينتي (6 أكتوبر - القاهرة الجديدة) بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2.

ويخصص هذا الطرح للعملاء الذين لم يحالفهم الحظ بحجز وحدة سكنية بمشروع جنة بمدينتي القاهرة الجديدة و6 أكتوبر، خلال الفترة من 15 يناير 2023 وحتى 16 فبراير 2023، على أن يتم إتاحة شروط وأسلوب الحجز، والمواقع والمساحات والأسعار وأسلوب السداد، وكراسات الشروط، على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، اعتبارًا من يوم الأحد 3/3/2024.

كما سيتم طرح مرحلة تكميلية أخرى من شقق الإسكان المتميز بمدينتي العبور وأسيوط الجديدتين، للذين لم يحالفهم الحظ، وذلك بنظام القرعة العلنية اليدوية من خلال بنك التعمير والإسكان، حيث سيتم طرح 839 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 57 م2 و93 م2.

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ويخصص هذا الطرح لمن لم يحالفهم الحظ بحجز وحدات سكنية بمدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة، خلال الفترة من 17/12/2023 وحتى 11/1/2024، ولم يقوموا بسحب جدية الحجز، وذلك بدلا من نظام أسبقية الحجز الإلكتروني (online).

كما تستعد وزارة الإسكان لطرح مرحلة جديدة لأول مرة في مشروع فالي تاورز في مدينة حدائق أكتوبر، ضمن مشروعات الإسكان المتميز.

ويأتي الطرح الجديد خلال أيام بعد موافقة هيئة المجتمعات العمرانية في اجتماعها الأخير على طرح 984 شقة كاملة التشطيب في حدائق أكتوبر، ويصل مقدم الحجز إلى 150 ألف جنيه، ومن المتوقع أن تسجل أسعار الوحدة مليون و500 ألف.

ويوجد أنظمة سداد على 3 و5 و7 سنوات، أو من خلال التمويل العقاري بالفائدة المعمول بها في البنك، وهذه الشقق كاملة التشطيب بمساحات بين 95 و100 متر، ويوجد بالمشروع 74 برجًا ويتكون كل برج من أرضي و9 أدوار.

شقق الإسكان الاجتماعي 

18 وحدة سكنية لمحدودي الدخل

وخلال الفترة الأخيرة تسأل كثير من المواطنين عن موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، وذلك بعدما أعلنت وزارة الإسكان عن موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي، وذلك من ضمن الإعلان عن 18 وحدة سكنية التي خصصتها الدولة لمحدودي الدخل، والموجودة في 9 أماكن بمحافظات الجمهورية.

كانت وزارة الإسكان أشارت في بيان صادر عنها، أن موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 خلال الأيام المقبلة، ولم يتم تحديد سعره النهائي حتى الآن، ومن المقرر أن يكون السعر الجديد وفق الأسعار التي تأتي مع حركة أسعار تكلفة ومواد البناء في الأسواق.

الأوراق المطلوبة للتقديم في شقق الإسكان

  • صورة من بطاقة الرقم القومي.
  • شهادة الميلاد والمؤهل الدراسي للمتقدم.
  •  إيصال أحد المرافق كهرباء أو مياه أو غاز بتاريخ حديث.
  • الموقف من التجنيد للذكور.
  • شهادة ميلاد الزوجة “للمتزوجين”.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2024
وكشفت وزارة الأسكان في بيان سابق، أماكن شقق الإسكان الاجتماعي الجديد بالنسبة لمحدودي الدخل 2024، وتضم مناطق:

  •  الإسكندرية ببرج العرب
  • مايو
  • أكتوبر الجديدة
  • وأسيوط الجديدة
  •  وأسوان الجديدة
  • وسوهاج الجديدة
  • وبدر
  • مدن حدائق العاصمة في الدقهلية
  • كفر الشيخ
  • المنوفية
  • دمياط
  • الغربية
شقق الإسكان الاجتماعي 

شروط حجز شقق الاسكان 

كما وضعت عدة شروط وعلى من يرغب فى الحصول على الوحدة السكنية فلابد أن يتوافر فيه الشروط التالية:

  • إن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيم بشكل دائم داخل إحدى محافظات مصر العربية
  • لا يقل عمر المتقدم عن 21 عام ولا يزيد عن 50 عام.
  • يجب إن يكون مقيم فى احدى المحافظات التى يتم فيها طرح الشقق
  • عدم استفادته سابقا من أي وحدة سكنية.
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  • إن يكون قد قام بالتقديم الإلكتروني عبر موقع وزارة الإسكان الاجتماعي
  • إن يحضر جميع الأوراق والمستندات المطلوبة.
  • يتم دفع مقدم الحجز.
  • يمنع منعاً باتاً تأجير الشقق.
  • إن يكون المتقدم من غير المستفيدين من على أراضي تابعة للإسكان.
  • غير مسموح لأكثر من فرد داخل الأسرة الواحدة للتقدم إلى الشقق. 
  • عدم حصول الفرد على قرض تموينيي

مشروعات الإسكان تحظى بمتابعة من قبل الرئيس

وفي هذا الصدد، قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن الدولة حققت طفرة كبيرة في ملف الإسكان الاجتماعي، لا سيما مستوى الوحدات المقدمة للمواطنين.

وأضاف الجزار ـ أن الاهتمام بجودة الوحدات المقدمة للمواطنين كانت توجيها من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن مشروعات الإسكان تحظى بمتابعة دائمة ومستمرة من قِبل رئيس الوزراء لتنفيذ المستهدف منها.

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