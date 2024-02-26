قرار وزاري.. إزالة مخالفات البناء والتعديات بالساحل الشمالي الغربي ومدينة السادات

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارين لإزالة مخالفات البناء، والتعديات والإشغالات الواقعة بمناطق تحت ولاية جهازي تنمية (القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – مدينة السادات)، مؤكداً مواصلة جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الجهات الأخرى لإزالة الظواهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة، لضبط العمران، والحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة.

ونص القراران على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء المقامة داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، بقطعة أرض كائنة بحري طريق إسكندرية/مطروح الساحلي، والمتمثلة في بناء مبنى دور أرضي خرسانات ومبانٍ أخرى دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة، والتعديات والإشغالات والزراعات والمباني المخالفة المقامة على قطعة الأرض المستقطعة من القطعة رقم 24 بمساحة 6 أسهم و11 قيراطاً وفدان، بالمنطقة الشمالية الشرقية – الحزام الأخضر بمدينة السادات، والمتمثلة في إقامة مبنى دور أرضي، وصوب زراعية، وزراعات موسمية مهملة، بدون سند من القانون وبدون تراخيص.

وفي ذات السياق، أكد المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، استمرار تواصل الحملات اليومية بالتعاون مع شرطة التعمير وشرطة المرافق بالمدينة، حيث تم تنفيذ 122 قرار غلق وتشميع وإزالة إشغالات وتعديات بالقطع السكنية بالمجاورتين ٢٤ ، ٢٥ بالحى الثالث.

وأشار المهندس علاء منيع، إلى أن الحملات أسفرت أيضاً عن تنفيذ 131 قرار غلق وتشميع وإزالة إشغالات وتعديات بالقطع السكنية بالمجاورة ١٠ بالحى الثانى، كما تم إزالة حظائر أعلى أسطح عمارات المجاورة ٤٣ بالحى السادس، كما تم رفع إشغالات الباعة الجائلين بالطرق الرئيسية بالمدينة.

وأضاف المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه تم تشكيل حملة بمعاونة شرطة التعمير وشرطة المرافق، وأسفرت عن تنفيذ إزالة فورية لمبانٍ مخالفة لزيادة النسبة البنائية لغرف سطح مخالفة للتراخيص بالقطعة رقم 18 بلوك ١٨٠٥٧ بالحي التاسع، وتنفيذ إزالة فورية في المهد لشدة خشبية بالقطعة رقم 12 بلوك ١٩٠١١، وإزالة شدة خشبية بالقطعة رقم 12 بلوك ١٩٠٥٥ بالحي الرابع، وإزالة فورية في المهد لمبانٍ مخالفة بزيادة عن النسبة البنائية لغرف السطح بالقطعة رقم 16 بلوك 19065 بالحى الرابع، ورصد مخالفة بالقطعة رقم 5 بلوك 15064 بالحى السابع، للشروع في عمل زيادة بنائية بغرف السطح.

وصرح المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، بأن لجنة إزالة المباني المخالفة تمكنت من إزالة أعمدة خرسانية زائدة عن التراخيص الصادرة لأحد العقارات بمنطقة عمارات مركز المدينة1، لتنفيذ أعمدة بغرض زيادة النسبة البنائية بالسطح، وكذا بمنطقة الردود بالبدروم بالمخالفة للاشتراطات، بجانب اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإيقاف التعامل على العقار وإلزام صاحب المخالفة بتحمل نفقة الإزالة.



