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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

‫الإسكان: العاصمة الإدارية تستقبل وفداً من طلاب هندسة الأهرام الكندية لتفقد مشروعاتها

صدى البلد

استقبلت العاصمة الإدارية الجديدة، وفداً من طلاب كلية الهندسة بجامعة الأهرام الكندية، يرافقهم أساتذة الكلية، للتعرف على المدينة، وتفقد المشروعات التي تم ويجري تنفيذها، حيث كان في استقبالهم المهندس شريف الشربيني، رئيس الجهاز، ومسئولو الجهاز، والمشروعات، وذلك في إطار التعرف على المشروعات التي تنفذها الدولة بمختلف القطاعات.

وفي مستهل الزيارة، استمع وفد كلية الهندسة بجامعة الأهرام الكندية، لشرح تفصيلي من رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، عن المدينة، والأنشطة التي تتنوع بين سكنية، ومراكز تجارية، ومناطق خضراء، وخدمية، والتجمعات العمرانية المختلفة.

كما تم تقديم عرض عن مختلف المشروعات التى تم ويجرى تنفيذها بالمدينة، والذي أوضح أنها تضم: منطقة الأعمال المركزية، والحي الحكومي، والأحياء السكنية، والحدائق المركزية، وحي المال والأعمال، ومنطقة المنصة، ومشروعات أخرى متعددة، ثم تم فتح باب تلقي تساؤلات واستفسارات الوفد والرد عليها من مسئولى الجهاز.


ثم انتقل وفد جامعة الأهرام الكندية، يرافقهم مسئولو الجهاز، لتفقد أهم مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، والتي شملت الأعمال التي تم وجارٍ تنفيذها في المنطقة المركزية للأبراج  CBD، وتم تقديم شرح عام عن المنطقة، والأعمال الجارية بها.

ثم انتقل الوفد إلى منطقة الحدائق المركزية " النهر الأخضر "، وأيضا تم تقديم شرح موجز للأعمال التي تمت في هذا المشروع، ثم تم تنفيذ جولة ميدانية شملت حي المال والأعمال، وكذا الحي الحكومي، والمحاور الرئيسية بالمدينة.

وعقب الجولة، عبر وفد طلاب جامعة الأهرام الكندية، عن إعجابهم الشديد، وانبهارهم، وأشادوا بما تنفذه الدولة ممثلة في وزارة الإسكان، والجهات الأخرى، من مشروعات تنموية وخدمية، وتوجهوا بالشكر لمسئولي وزارة الإسكان على إتاحة الفرصة لزيارة العاصمة الإدارية الجديدة، وتفقد أهم معالمها، كما حرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية بمعالم المدينة.
 

الأهرام الكندية الحدائق المركزية الحى الحكومى العاصمة الإدارية الجديدة الصور التذكارية جامعة الاهرام الكندية

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