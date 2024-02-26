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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

‫الإسكان: طرح محال تجارية وورش حرفية للبيع بالمزاد العلني بمدينة حدائق أكتوبر

صدى البلد

 

أعلن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، عن طرح 15 محلاً تجارياً بمساحات تتراوح من (13م2 : 65م2) بالمناطق والأسواق التجارية، وكذا طرح 13 ورشة حرفية بمساحات تتراوح من (13م2 : 27م2)، بالسويقة بمنطقة الأولى بالرعاية بالمدينة للبيع بالمزاد العلني.

وأوضح جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أن كراسة الشروط والمواصفات تُطلب من مقر الجهاز، وموعد عقد جلسة المزاد للمحال يوم الأربعاء الموافق 6/3/2024 بمقر الجهاز، كما أن موعد عقد جلسة المزاد للورش الحرفية يوم الخميس الموافق 7/3/2024، ويمكن للراغبين فى دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والورش فى مواعيد العمل الرسمية للجهاز.

وفي سياق متصل، أعلن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه سيتم عقد القرعة العلنية للمتقدمين لحجز 20 قطعة أرض بأنشطة رياضية ممن انطبقت عليهم الشروط، يوم الخميس الموافق 22/3/2024، وذلك بالإشارة إلى إعلان الجهاز عن طرح 20 موقعاً بمساحة فدان لإقامة أنشطة رياضية " ملاعب " بنظام حق الانتفاع لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد خلال الفترة من 15م1م2024 : 31/1/2024.
 

6 اكتوبر الأسواق التجارية القرعة العلنية المزاد العلني تنمية مدينة 6 أكتوبر طرح محال تجارية

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