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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

بشرى للمقبلين على الزواج| "الإسكان" تطرح شقق بـ 1200 جنيه شهرياً في المحافظات.. اعرف الشروط

شقق الاسكان الجديدة
شقق الاسكان الجديدة

شقق الإسكان بنظام الإيجار 2024، والتي من المقرر أن يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي، وهي حوالي 1000 شقة سكنية في 3 مناطق مختلفة بنظام الإيجار خلال شهر مارس الحالي، تعتبر وزارة الإسكان واحدة من الجهات الحكومية التي تعمل بجدية على توفير السكن المناسب للمواطنين، وتتبنى الوزارة مجموعة متنوعة من البرامج بهدف توفير شقق بشروط ميسرة للشباب المقبلين على الزواج، حيث يتم توفير شقق لذوي الدخل المحدود من خلال أحد برامج الإسكان وهو سكن لكل المصريين.

شقق الإسكان بنظام الإيجار 2024

ويجب على المتقدمين توفير مجموعة من الشروط والمستندات المطلوبة، يمكنكم الاطلاع على الشروط وأماكن الوحدات، والخطوات اللازمة لتقديم الطلب، وهذه الوحدات ستكون أفضل خيار لعمال المصانع والذين يعملون في المناطق الصناعية، ومن المفترض أن يتم طرح شقق الإسكان بنظام الإيجار قبل نهاية شهر مارس الحالي.

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وفي هذا الصدد، كشف صندوق الإسكان الاجتماعي عن طرح 1000 وحدة سكنية خلال الفترة المقبلة بنظام الإيجار خلال شهر مارس الجاري، حيث أكدت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، في وقت سابق، أنه سيتم طرح شقق بنظام الإيجار خلال الربع الأول من العام الجاري 2024.

وذكرت رئيسة الصندوق، أنه من المقرر أن يتم الطرح في ثلاث محافظات هي: بني سويف، والمنوفية، والشرقية، على أن يتم الطرح بمحافظة الجيزة في وقت لاحق.

ويتم طرح هذا الاعلان، في كلا من المحافظات التي يتم ذكرها الان:  

  • محافظة الجيزة
  • محافظة المنوفية
  • محافظة الشرقية
  • محافظة بني سويف

خصائص شقق الإسكان وطرق السداد 

وعن خصائص شقق الإسكان بنظام الإيجار 2024، فيجب أن المدة الإيجارية للوحدات السكنية هي 7 سنوات، ويمكن تجديد المدة حسب رغبة العميل، وتقدم الوحدات بدون دعم نقدي وبالقيمة الإيجارية.

و الإيجار الشهري هو 1500 جنيه للوحدة السكنية بمساحة 90 متر مربع، أما  الإيجار الشهري هو 1200 جنيه للوحدة السكنية بمساحة 75 متر مربع، والإيجار يشمل مصروفات الإدارة والتحصيل والصيانة.

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ويزداد الإيجار بمعدل نسبي يبلغ 7% سنويًا، ويتم سداد قيمة الايجار الشهري بما يقدر 25% من الدخل الشهري، ويقوم الصندوق بتغطية المبلغ المتبقي كدعم نقدي للمواطن.

ويتم سداد مقدم حجز الوحدة السكنية بواقع 3 أشهر من القيمة الإيجارية للوحدة، ويتم استرداد المقدم عند انتهاء مدة الإيجار.

والأوراق المطلوبة من المواطن للحصول على هذه الوحدات السكنية، هي: 

  • صورة بطاقة الرقم القومي.
  • صورة من المؤهل الدراسي.
  • صورة من شهادة الميلاد.
  • صورة من كشف حساب بنكي.
  • صورة من مستند إثبات الدخل.

وسوف نرصد لكم شروط حجز شقق الإسكان بنظام الإيجار 2024، والتي جاءت كالتالي: 

  • يجب أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري للأعزب 2500 جنيه.
  • الحد الأقصى للدخل هو 6000 جنيه للفرد، و8000 جنيه للأسرة.
  • يتم منح الأولوية للمتزوجين الذين يعولون أسرة، ثم المتزوجين، ثم الأعزبين.
  • يجب استخدام الوحدة السكنية لأغراض السكن فقط.
  • يجب أن تكون الوحدة السكنية مقر إقامة رئيسي خلال فترة الإيجار.
  • لا يحق للمتقدمين الحصول على دعم نقدي في حال سبق لهم الاستفادة من برنامج الإيجار أو يمتلكون وحدة سكنية.
  • يمكن استخدام الوحدات السكنية المعروضة في المستقبل ضمن برنامج التمليك لمنخفضي الدخل.
  • الحد الأقصى للدعم النقدي هو 60 ألف جنيه، ويتراوح بين 2500 جنيه و5000 جنيه شهريًا، ويُصرف خلال فترة الإيجار للمستفيدين بالوحدات السكنية بمساحة 75 متر مربع.
  • الحد الأقصى للدعم النقدي هو 90 ألف جنيه، ويتراوح بين 2500 جنيه و5000 جنيه شهريًا، ويُصرف خلال فترة الإيجار للمستفيدين بالوحدات السكنية بمساحة 90 متر مربع.
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