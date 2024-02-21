لأول مرة| الإسكان تطرح إعلانا جديدا دون شروط.. إليك تفاصيل الحجز والتسليم

تشهد الوحدات السكنية التي تقدمها الحكومة المصرية اهتمامًا متزايدًا من قبل المواطنين، حيث يتم البحث عن شقق الإسكان بكثافة على الإنترنت، ومن بين هذه الوحدات، يبرز مشروع "داره" الذي أطلقه صندوق التنمية الحضرية في ثماني محافظات مصرية، يتميز هذا المشروع بأسعاره المعقولة والتسهيلات المتعددة التي يقدمها في أنظمة السداد.

حجز شقة في مشروع داره 2024

وفي هذا الصدد، قال مهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، لا توجد قيود أو متطلبات للحصول على وحدة سكنية في مشروع "داره"، ويمكن للمواطنين الذين حصلوا بالفعل على شقة في إحدى مشروعات الإسكان التقديم على هذه الوحدات أيضًا.

وتتراوح مساحات الشقق في مشروع "داره" حتى 182 مترًا مربعًا، وتتألف من ثلاث غرف وثلاث حمامات، وتُسلَّم هذه الشقق بتشطيب سوبر لوكس خلال فترة لا تتجاوز العامين.

أما أسعار الشقق في مشروع "داره"، فتتراوح بين 760 ألف جنيه و4 ملايين و640 ألف جنيه. وتتيح أنظمة السداد دفع 15% من قيمة الوحدة كمقدم حجز، وتقسيط الباقي على مدى 5 سنوات بدون فوائد، وفي حالة الدفع النقدي، يحصل العميل على خصم 8%.

بالنسبة لأسعار شقق مشروع داره 2024 في مدينة نصر، سجلت الشقة 4 مليون و 640 ألف جنيه، ومقدم الحجز 15٪ ، وباقي ثمن الوحدة يتم السداد على أقساط حتى 5 سنوات بدون فوائد.

وأسعار شقق مشروع داره 2024 في منطقة الخيالة يوجد شقق 78 متر، وهي أقل مساحة، حيث سجلت الوحدة سعر يبدأ من 760 ألف جنيه، ومقدم الحجز 15٪ ، وباقي ثمن الوحدة يتم السداد على أقساط حتى 5 سنوات بدون فوائد.

مزايا شقق مشروع داره

وسجلت أسعار شقق مشروع داره 2024 في منطقة المعصرة 1.3 مليون جنيه، حيث يصل متوسط مساحة الوحدة 113 متر، ومقدم الحجز 15٪ ، وباقي ثمن الوحدة يتم السداد على أقساط حتى 5 سنوات بدون فوائد.

ويمكن للمتقدمين لحجز شقة في مشروع "داره" التواصل مع خط ساخن للمشروع وهو 15444 للحجز أو الاستعلام عن كل ما يتعلق بالمشروع بما فيها أنظمة السداد والتسهيلات، ويتم حجز الوحدات عن طريق تحويل أو إيداع مقدمات التعاقد بحسابات صندوق التنمية الحضرية بفروع بنك القاهرة دون وجود أي مصروفات أو طلب لمبالغ نقدية من أي جهة أو وسطاء بأي شكل أو تحت أي مسمى نظير تأدية خدمة حجز الوحدات أو المعاينات.

وأشار صندوق التنمية الحضرية إلى أنه في إطار الإقبال المكثف من المواطنين على حجز الوحدات السكنية بمشروعات الصندوق، ورغبة من الصندوق في توحيد البيانات والمعلومات عن المشروعات والوحدات، وكذا أسلوب وطريقة الحجز، يكون الحجز عن طريق الاتصال بالرقم المختصر 15444، أو مكاتب الحجز بمقرات المشروعات.

وفي السياق نفسه، تعمل الحكومة على تنفيذ 500 ألف شقة ضمن مشروع المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات، بهدف معالجة مشكلات العمران وإتاحة الفرصة لتنفيذ مشروعات التنمية العمرانية ورفع مستويات جودة الحياة للمواطنين

كما يتم تنفيذ المشروعات من خلال صندوق التطوير الحضري، ويستهدف المشروع تطوير وتنمية مناطق عواصم المحافظات والحفاظ على المناطق ذات الطابع المميز، والعمل على توفير احتياجات ومتطلبات السكان.

وقد صرح المهندس خالد صديق الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية، أن الخطة العاجلة من تنفيذ مشروع تطوير عواصم المحافظات تشمل 13 محافظة، لكن المشروع سيتم تنفيذه في الـ27 محافظة بشكل متتالي.

وأضاف صديق، أن الخطة العاجلة تشمل 13 محافظة بواقع 108 ألف وحدة سكنية، بتكلفة تقدر بـ120 مليار جنيه لكن إجمالي المشروع 500 ألف وحدة في 27 محافظة، لافتًا إلى أن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 54% حيث تم البدء في تنفيذ المشروع منذ 8 أشهر فقط، وأوضح أن مشروع دارة يشمل تنفيذ مشروعات سكنية وأخرى خدمية مثل الخدمات الرياضية والصحية والتعليمية حسب متطلبات كل منطقة.

وسوف نرصد لكم تفاصيل شقق مشروع دارة، والتي جاءت كالتالي:

- تبلغ متوسط مساحات الشقق السكنية التابعة لـ صندوق التنمية الحضرية، في مشروع داره، بمدينة نصر 182 مترًا مقسمه على ( 3 غرف و 3 حمامات)

- يتم تسليمها بتشطيب سوبر لوكس، ويتم تسليمها للعميل خلال عامين.

- يتكون مشروع دارة القاهرة مدينة نصر من 54 عمارة بارتفاع أرضي + 11 دور متكرر، عدد الوحدات المطروحة 280 شقة، وعدد الشقق في الدور 4 شقق، وتحتوي العمارة على 2 مصعد كهربائي.