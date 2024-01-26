8 % خصما للكاش .. أسعار ومواصفات شقق مشروع داره

تسعى الدولة إلي توفير شقق ووحدات سكنية تتناسب مع دخل الفرد والأسرة بشكل دوري ومستمر وبأسعار مدعومة حيث تستعد هيئة المجتمعات العمرانية لطرح شقق جديدة ضمن آلية الإتاحة الدائمة لتخصيص الوحدات السكنية الشاغرة في عدد من المدن الجديدة.

شقق مشروع دارة

ويمكن للمواطنين الراغبين في حجز شقق جديدة ضمن مشروع دارة في 8 محافظات، ومن أهم المناطق التي يوجد بها الشقق محافظة القاهرة حيث يوجد 3 مناطق هي مدينة نصر ومنطقة الخيالة بمصر القديمة، ومنطقة المعصرة.

وطرحت الحكومة شقق مشروع دارة بدون أي شروط أو قيود للحصول على وحدات سكنية، الذي وتم طرحه في 8 محافظات، فضلاً عن إمكان المواطنين الحاصلين على شقة ضمن مشروعات الإسكان التقديم على هذه الوحدات أيضًا وفقا لما ذكره المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، في تصريحات متلفزة.

تفاصيل شقق مشروع دارة



- تبلغ متوسط مساحات الشقق السكنية التابعة لـ صندوق التنمية الحضرية، في مشروع داره، بمدينة نصر 182 مترًا مقسمه على ( 3 غرف و 3 حمامات)

- يتم تسليمها بتشطيب سوبر لوكس، ويتم تسليمها للعميل خلال عامين.

- يتكون مشروع دارة القاهرة مدينة نصر من 54 عمارة بارتفاع أرضي + 11 دور متكرر، عدد الوحدات المطروحة 280 شقة، وعدد الشقق في الدور 4 شقق، وتحتوي العمارة على 2 مصعد كهربائي.

أسعار مشروع داره

تبلغ متوسط أسعار الشقق السكنية التابعة لـ صندوق التنمية الحضرية، في مشروع داره، بمدينة نصر 4 مليون و 640 ألف جنيه، ومقدم الحجز 15٪ ، وباقي ثمن الوحدة يتم السداد على أقساط حتى 5 سنوات بدون فوائد.

وفيما يخص منطقة الخيالة يوجد شقق 78 متر، وهي أقل مساحة، حيث سجلت الوحدة سعر يبدأ من 760 ألف جنيه، ومقدم الحجز 15٪ ، وباقي ثمن الوحدة يتم السداد على أقساط حتى 5 سنوات بدون فوائد.



شقق مشروع دارة المعصرة

- تبلغ قيمة الوحدة حوالي 1.3 مليون جنيه،

- يصل متوسط مساحة الوحدة 113 متر، ومقدم الحجز 15٪ ، وباقي ثمن الوحدة يتم السداد على أقساط حتى 5 سنوات

- سداد وديعة صيانة بقيمة 5٪ تسدد عند التعاقد، ومتاح السداد كاش بخصم 8 ٪ بسداد نسبة 40٪ والباقي على سنتين.

في حال قام الراغب في الحصول على وحدة سكنية في مشروع داره، بسداد قيمة الوحدة بنظام الكاش، فإنه يحصل على خصم 8% من قيمتها.

طريقة الاستعلام علي مشروع داره



ويتم الاستعلام علي وحدات مشروع داره مع خط ساخن للمشروع وهو 15444، للاستعلام عن أنظمة السداد والتسهيلات، حيث يتم حجز الوحدات عن طريق تحويل أو إيداع مقدمات التعاقد بحسابات صندوق التنمية الحضرية بفروع بنك القاهرة، دون وجود أي مصروفات أو طلب لمبالغ نقدية من أي جهة.